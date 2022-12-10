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Üniversite gençliği: "Biz bu filmi görmüştük"

Erzurum Üniversiteleri Mezunları MTTB Camiası, Salih Akverdi imzasıyla son günlerde tartışmalara konu olan küçük yaşta bir kız çocuğun evlendirildiğiyle ilgili iddialara yönelik bir basın açıklaması yayımladı.

Gündem 10.12.2022, 23:49 11.12.2022, 00:12
Üniversite gençliği: "Biz bu filmi görmüştük"

Erzurum Üniversiteleri Mezunları MTTB Camiası'ndan yapılan basın açıklaması şöyle:

Hayatımızın hiç bir döneminde 6 yaşındaki bir kız çocuğunun kendinden büyük biriyle evlendiğine şahit olmadık ve duymadık. 

İşin kendisi de, iddiası da tam bir rezalet. İslâm'a göre çocuk istismarı yasak, çirkin ve iğrenç bir fiildir.

Hiçbir inanç, hiç bir meşrep, hiçbir kültür, örf ve adet bu hazin hikayenin tarafı olamaz...

Olayın kendisi, aklı, izanı ve vicdanı hiçe sayan ve yıllardır başvurulan karanlık komplolardan biridir.

Kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmeleri, kadına şiddet, taciz ve tecavüzleri "dinden kaynaklanıyormuş” gibi sunmak ne kadar cahillik, edepsizlik ve ahlaksızlık ise bu fiilleri işlemek de o kadar terbiyesizliktir... Zira İslâm dini hiç bir yanlışa, haksızlığa, zinaya ve hiçbir iğrenç fiile onay vermez.

Çünkü çocuk fiziksel, ruhsal ve duygusal olgunluğa erişmeden, aile kavramının anlam ve önemini kavramadan evliliğin kurulması söz konusu olamaz.

Bu olayın "şahsiliğinin” ötesinde İslâm'a, Müslümanlara, İslami müesseselere, Diyanet İşlerine ve AK Parti'ye iftira, küfür ve hakaret edenler, karalama kampanyasına katılanlar bakınız neler söylüyorlar:

"Tarikatlar kapatılsın", AKP istismara sessiz kaldı", "Tarikatlar ittifakını def edelim,” "Ya laiklik yâ

dinci düzen", "Hafızlık İcazet Törenleri Laik Cumhuriyete meydan okumadır," "Tarikata barikat, kahrolsun şeriat,", "AKP karanlığı ülkeyi boğuyor,”, "Diyanet'i kapat."

Bu ve benzeri iğrenç, karanlık, ahlaksız, yargısız infaz filmini ve linç kampanyasını 28 Şubat'ta nasıl başlatıldığını çok iyi biliyoruz ve bunları iyi tanıyoruz...

Asıl hedef, suçlanan taraf üzerinden İslâm'a, muhafazakar vakıf ve derneklerin Kur'an eğitimlerine ve AK Parti'ye saldırıdır. Manevi değerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet yürüten tetikçi medya

takımının "karanlık senaryoları” karşısında dikkatli, tedbirli olunmalı ve bunlara asla izin verilmemelidir. İslâmi cemaatları, vakıfları, dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve AK Parti'yi iftira haberlerle "çocuk

istismarcısı" birer canavar gibi lanse etmelerini şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Halkımız arasında şiddet ve nefret tohumlarının ekilmesine "sokağa ve kalkışmaya” davet eden dili "terörizmin” işaret

fişekleri olarak görmekteyiz ve te'lin ediyoruz. Acilen tedbir alınmasını öneriyoruz.

Hayatları karartmanıza, toptancı nefret ve küfürlerinize şiddetle karşı çıkacağız. Bu hastalıklı, kindar, bölücü ve İslâm düşmanı zihniyetle mücadele edeceğiz.

Dini inancı, rengi, dili ve kültürü ne olursa olsun her zaman mazlum ve mağdurun yanında olmaya devam edeceğiz.

Tezgâhlanmış bir proje üzerinden yürütülen yalan, iftira, hile, aldatma ve hakareti şiddetle kınadığımızı, karşılarında olduğumuzu kamuoyunun dikkatlerine ve bilgilerine arz ederiz.

10/12/2022

Salih Akverdi

Erunim MTTB Der. Başkanı

#erzurum üniversiteleri mezunları #mttb
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