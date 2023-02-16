Umutlar yeniden yeşerdi: 258. saatte bir kurtuluş daha
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremin 257. saatinde yaralı çıkarıldı.
Gündem 16.02.2023, 22:35
Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 42 yaşındaki Neslihan Kılıç'ı kurtardı.
Depremin 258. saatinde enkazdan çıkarılan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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