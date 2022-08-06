Umre için yaş ve aşı şartı kalktı
Diyanet, umre turlarının 15 Ağustostan itibaren başlayacağını açıkladı. 7, 11, 15 ve 24 günlük turlar planlandı. Umre turlarına talebin yüzde 100'e yakın olduğu belirtilirken, katılımcılarda 65 yaş altı ve Kovid-19 aşısı şartı aranmayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2022-2023 umre turlarının 15 Ağustos’tan itibaren başlayacağını söyledi. Bircan, umre turlarıyla ilgili hazırlıkları büyük oranda tamamladıklarını, turlar için kayıt almaya devam ettiklerini anlattı. Vatandaşların umreye büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Bircan, her bütçeye uygun 9 farklı kategoride tur seçeneği oluşturduklarını bildirdi.
HER BÜTÇEYE UYGUN TUR VAR
Turların Mayıs 2023’e kadar süreceğini aktaran Bircan, “15 Ağustos itibarıyla ilk kafilemizi kutsal topraklara göndermeyi planlıyoruz. 7, 11, 15 ve 24 günlük şeklinde her bütçeye uygun turlar planladık. Vatandaşlarımız, uzman hocalarımız rehberliğinde kutsal toprakların manevi havasını soluyacaklar inşallah.” diye konuştu. Geçen seneye oranla umre turlarına talebin yüzde 100’e yakın olduğunu belirten Bircan, “Dünden itibaren Kabe’nin etrafında bulunan bariyerler kaldırıldı. Umrede, 65 yaş altı ve Kovid-19 aşısı olma şartı aranmayacak. Yani yaş sınırı olmayacak. Bütün bunlar ibadet yapmayı biraz daha kolay hale getiriyor. Yine de vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Alanyaspor
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Antalyaspor
|0
|0
|6. Beşiktaş
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Bournemouth
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. M.City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Nottingham Forest
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Ham United
|0
|0
|19. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|20. Crystal Palace
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0