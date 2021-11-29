Ümraniye'de trafik kazası: 8 yaralı
İstanbul Ümraniye'de, otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Gündem 29.11.2021, 08:30 29.11.2021, 09:04
Alınan bilgiye göre, Ümraniye-Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araca arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki araç da takla atarken 8 kişi yaralandı.
Otomobildeki Zilal Çil ile Kardelen Küçükpişkin'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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