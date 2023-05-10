banner38

Ümmetin uleması kararını verdi

Asya'dan Afrika'ya kadar İslam dünyasının önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşları Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerine dair ortak bir bildiri yayınladı. Ortak bildiride, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyası için ne anlama geldiğinin altı çizilirken, seçimde destek olunması çağrısı yapıldı.

Gündem 10.05.2023, 19:39 10.05.2023, 19:46
Ümmetin uleması kararını verdi

Türkiye'deki seçim süreci Avrupa ve Amerika'da olduğu kadar İslam dünyasında da yakından takip ediliyor.

Filistin'den Mısır'a, Libya'dan Moritanya'ya, Fas'tan Irak'a dek geniş bir coğrafyada kanaat önderleri tek bir metinde buluştu. 

Aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği, Libya Müftülüğü, Pakistan Alimler Birliği ve El Ezher Alimler Cephesi'nin de bulunduğu kurumlardan 55 şeyh, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. 

Türkiye'deki seçimlerin Müslümanları etkileyen 'dini bir konu olduğuna' vurgu yapılan ortak açıklamada, muhalefetin ise Türkiye düşmanlarından destek aldığı ifade edildi.

İşte o bildirideki çarpıcı ifadeler: 

TÜM MÜSLÜMANLARI ETKİLEYECEK

Bu beyan, Türk seçimleri hakkında ümmet âlimlerinin beyanıdır; vakti geldiğinde açıklama yapmayı ertelemek caiz değildir. 

Türkiye seçimleri konusu, sonuçları Türkiye içindeki ve dışındaki Müslümanları etkileyen genel İslami konulardan biri olduğu için, âlimler konuyu aydınlatmak ve bu konuda tavsiyelerde bulunmak sözkonusu olduğunda sessiz kalamazlar. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönemindeki politikaların Müslümanlara çok faydalar sağladığı ve bunun herkesin özgürlüğünü, güvenliğini artırdığı bilinmektedir. Tesettür başta olmak üzere diğer konulardaki çeşitli yasakları ortadan kaldırdı; camiler ve Kur'an hafızları çoğaldı. 

TÜRKLER ARTIK ELEKTRİKLİ ARABA ÜRETİYOR

Türkiye sendeleyen bir ülke iken siyasi olarak bölgesel ve uluslararası alanda güçlü bir aktör haline geldi. Dünyanın ekonomik açıdan en güçlü 20 ülkesi (G-20) arasına girdi. Sağlık alanında kalkınma yaşadı, kendi elektrikli arabasını, zırhlı araçlarını, uçak gemisini ve insansız hava araçlarını üretti. 

Türk seçmen, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eliyle gerçekleşen dönüşümün büyüklüğünü biliyor ve görüyor. Su, temizlik, çöp dağları gibi sorunlarla boğuşan İstanbul şimdi dünyanın en güzel şehirlerinden biri haline geldi!

MÜSLÜMANLARIN LEHİNE OLAN İŞLER YAPTI

Türkiye, zulüm gören Uygur Müslümanları ve Rohingya (Myanmar-Burma) Müslümanlarından, Batı'da İslamofobiden muzdarip Müslümanlara kadar herkes için güvenli bir sığınak haline geldi. Aralarında dindar ve çok vasıflı kişilerin de bulunduğu büyük bir Müslüman âlimler meclisi de dahil olmak üzere Türkiye'de pek çok Müslüman güvenlik, şeref ve adaletle tanıştı; bu kişiler uzun süreli ikamet izni aldı ve Türk toplumunun bir parçası oldu. 

Aynı şekilde Libya müdahalesiyle başkent Trablus'un işgalden kurtarılması, Suriye müdahalesiyle kuzey bölgelerin emniyete alınması, 2017 krizinde Katar'a destek gibi birçok ülkede Müslümanların lehine olan işler yapan Türkiye, aynı zamanda işgal altındaki bölgenin Ermenistan'dan kurtarılması için de Azerbaycan'a destek verdi. 

Batı'nın Büyük Peygamber'e (sav) hakaretlerine karşı sağlam durdu ve Ayasofya Camii'ni Büyük Fetih döneminde olduğu gibi bir cami olarak hizmete soktu. 

Türkiye'de muhalefet ise bu politikaların tamamından ya da çoğundan vazgeçeceğini söylüyor ve bu hedeflerini gizlemiyor. Muhalefet, İslam dünyasının düşmanlarından aldığı büyük desteği kimseden de saklamıyor. 

Hem burada değinilen konular hem de bildiride yer verilmeyen meselelere ilişkin âlimler heyeti şu beyanı bildirmektedir:

1-Bu seçimlerde oy kullanma hakkı olan Müslümanlar sandık başına giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi lehine oy kullanmalıdır. 

2-Bu hakka sahip olmayan Müslümanlar, Türkiye'deki kardeşlerine her biri elinden geldiğince mali, medya, siyasi ve diğer konularda destek vermeli, Allah'a dua etmelidir. Allah şüphesiz yardım edendir. 

İMZACILAR:

1-Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadağî
2-Şeyh Sadık el-Garyanî, Libya Müftüsü
3-İdlib Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi, Enis Ayrut
4-Yemen İnanç Üniversitesi’nin kurucusu Şeyh Abd el-Macid el-Zindanî
5-Türkiye Müslüman Alimler Derneği Başkanı
6-Moritanya Alimler Eğitim Merkezi başkanı Şeyh Muhammed el-Hasan el-Dado
7-Nawaf el-Tekrurî, Filistin Alimler Derneği Başkanı
8-Uluslararası İslam Peygamberi'ni Destekleme Teşkilatı Başkanı Muhammed Sagir
9-El-Hassan bin Ali Al-Kattani, Mağrip Alimler Derneği Başkanı
10-Müslüman Alimler Derneği Başkanı Muhammed El-Abdah
11-Pakistan Alimler Birliği Başkanı Şeyh Abdul Malik
12-Irak Vaizler ve İmamlar Derneği Başkanı Şeyh Said il-Lafî
13-Ensar el-Nebi Akademisi Başkanı Abd el-Hay Yusuf
14-Sünni Alimler Derneği Genel Sekreteri Cemal Abd el-Sattar
15-Filistin Alimler Derneği Başkanı Nasim Yasin
16-Alimler Forumu Genel Sekreteri Said bin Nasır el-Gamdi
17-Abdullah el-Sada, İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camii’nin vaizi, Katar
18-Şeyh Van Subki Van Salih, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği’nin Malezya şubesi başkanı
19-Irak Kürdistan Bölgesi Müslüman Alimler Birliği yetkilisi Hamad Sayid el-Bencuni
20-El Ezher Alimler Cephesi üyesi Cafer el-Talhavî
21-Moritanya’nın büyük alimlerinden Şeyh Abdullah Ahmed Amin
22-Moritanya’nın önde gelen alimlerinden Şeyh Ahmed Şeyha Amat
23-Moritanya’nın büyük alimlerinden Şeyh Muhammed el-Emin el-Talib Yusuf
24-Fas Alimler Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Ahmed el-Hassani el-Shanqeeti
25-El-Muhtar bin el-Arabi Muamen, Uluslararası İslam Peygamberi'ni Destekleme Teşkilatı Mütevelli Heyeti, Cezayir

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 73
2. Fenerbahçe 31 68
3. Beşiktaş 32 68
4. A.Demirspor 31 60
5. Başakşehir 31 51
6. Kayserispor 32 49
7. Trabzonspor 31 48
8. Konyaspor 32 46
9. Karagümrük 31 44
10. Alanyaspor 32 38
11. Sivasspor 32 37
12. Antalyaspor 31 36
13. Ankaragücü 31 35
14. İstanbulspor 31 35
15. Kasımpaşa 31 34
16. Giresunspor 31 28
17. Ümraniye 31 26
18. Gaziantep FK 31 25
19. Hatayspor 31 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 34 75
2. Rizespor 34 66
3. Sakaryaspor 35 62
4. Pendikspor 34 61
5. Eyüpspor 34 59
6. Bodrumspor 34 58
7. Göztepe 34 58
8. Bandırmaspor 34 54
9. Keçiörengücü 34 53
10. Manisa FK 34 53
11. Boluspor 34 49
12. Tuzlaspor 34 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 34 34
15. Altınordu 34 34
16. Erzurumspor 34 33
17. Adanaspor 34 25
18. Denizlispor 34 17
19. Yeni Malatyaspor 34 16
Takımlar O P
1. M.City 34 82
2. Arsenal 35 81
3. Newcastle 34 65
4. M. United 34 63
5. Liverpool 35 62
6. Tottenham 35 57
7. Brighton 33 55
8. Aston Villa 35 54
9. Brentford 35 50
10. Fulham 35 48
11. Chelsea 34 42
12. Crystal Palace 35 40
13. Wolves 35 40
14. Bournemouth 35 39
15. West Ham United 35 37
16. Nottingham Forest 35 33
17. Everton 35 32
18. Leicester City 35 30
19. Leeds United 35 30
20. Southampton 35 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Atletico Madrid 33 69
3. Real Madrid 33 68
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 33 54
6. Real Betis 33 52
7. Girona 33 47
8. Athletic Bilbao 33 47
9. Rayo Vallecano 33 46
10. Osasuna 33 44
11. Sevilla 33 44
12. Mallorca 33 41
13. Celta Vigo 33 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 33 35
16. Real Valladolid 33 35
17. Valencia 33 34
18. Getafe 33 34
19. Espanyol 33 31
20. Elche 33 16
banner23