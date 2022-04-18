banner38

"Ümmetin kanayan yarası olan Filistin davasına sahip çıkmaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da büyükelçiler ile iftar programında açıklamalarda bulundu.

Gündem 18.04.2022, 20:42 18.04.2022, 21:02
"Ümmetin kanayan yarası olan Filistin davasına sahip çıkmaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle iftar programındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Virüse karşı en etkili silahımız olan aşının zenginler kulübü üyesi ülkelere bir mahsus ayrıcalık gibi algılanması durumun vahametini ortaya koyuyor. Türkiye olarak dost ve kardeşlerimizin mücadelesine destek oluyoruz. İlk günden itibaren elimizdeki imkanları tüm insanların istiadesine sunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık.

İçinde yerli aşımız Turkovac'ın da olduğu 4 milyon 870 bin doz aşıyı Afrika'ya hibe ettik. Son asrın en büyük sağlık krizi olan nitelenen salgının tüm ülkelere bir nefis muhasebesine vesile olmasını diliyorum. Afrikalı, Asyalı, Amerikalı, Avrupalı olmadan önce bizden birer insanız. Nerede yaşarsak yaşayalım. İnancımız, kültürümüz, dilimiz, ten rengimiz ne olursa olsun hepimiz 8,5 milyarlık büyük insanlık ailesinin fertleriyiz.

"TÜM İNSANLIK AYNI GEMİDE"

Sadece birbirimize karşı değil aynı zamanda evlatlarımıza, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Kendi fildişi kulesine çekilip diğerinin yaşadığı sorun, sıkıntı, felaketleri gelme lüksümüz yoktur. Biz unutsak, biz kabul etmeye yanaşmasak bile yaşanan her hadise tüm insanlığın aynı gemide olduğunu hatırlatıyor.

Çatışmalardan ekonomik kriz, salgın, çevre felaketlerine kadar acı hakikate şahitlik ediyoruz. Türkiye olarak mesuliyetlerimizi yerine getirmenin, krizlerde yapıcı rol oynamanın çabasındayız. Ukrayna krizinde ülkemizin barışı, istikrarı, insanı ve insan hayatını merkeze alan girişimci dış politikasının en son örneğidir. Ukrayna ve Rusya'nın Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmelerini temin ettik. Tarafları yüz yüze müzakerelerini sürdürmeleri amacıyla İstanbul'da misafir ettik.

Bu görüşmeler sayesinde taraflar somut ilerleme kaydetti. Ancak Buça'dan gelen görüntüler, sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü. Taraflar arasında çevrim içi görüşmeler devam ediyor. Her iki tarafın güven duyduğu ülke olarak çabalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul süreci de en muteber ve en kestirme çıkış yolu vasfını halen korumaktadır.

"UKRAYNA VE RUSYA İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELERİ İLERLETMEK İSTİYOR"

Her iki taraf da İstanbul'daki görüşmeleri ilerletmekten yana olduklarını belirtiyor. Sayın Zelenesky ve sayın Putin ile düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. Tespitlerimi, değerlendirmelerimi ve beklentilerimi doğrudan ve samimiyetle söylüyorum. Bu savaşın kazananı olmayacağını, hepimizin tüm insanlığın kaybedeceğini iletiyorum.

Acının, yıkımın ve gözyaşının daha fazla sürmesine bigane kalamayız. Bizim kültürümüzde hayırlı işlerde acele edilmesine inanılır. Kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı girişimlerden biri olacaktır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasıyla birlikte diyalog yoluyla barışın gerçekleşeceğine inanıyorum.

Ukrayna savaşı adil bir dünya düzeni kurma arayışımızın ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Dünya 5'ten büyüktür diyerek BM Güvenlik Konseyi reformu çalışmalarımız anlaşılmış oldu. Küresel güvenlik mimarisinin adalet ve kapsayıcılık temelinde yeniden inşa edilmesi açıktır. Türkiye 70 yıla aşkın süredir NATO içerisinde gereken dayanışmayı göstermiş vazgeçilmez müttefik olduğunu defalarca ispatlamıştır.

Sığ değerlendirmelerin aksine Ukrayna bağlamındaki en son gelişmeler NATO ittifakı ve ittifak içinde Türkiye'nin önemini açıkça ortaya koymuştur. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik hedefi olmayı sürdürmektedir. Savaşın küresel boyutlara oluşan menfi etkileri güvenlik ve enerji başta olmak üzere Türkiye'nin AB için ne denli stratejik konumda olduğunu göstermiştir.

Tam üyelik perspektifimizi esas alan somut ve anlamlı adımları AB'den atmasını bekliyorum. Tabii diğer insani dramlar, Yemen, Somali, Libya, Afganistan, Filistin ve Suriye'de milyonlarca masum insan bir Ramazan ayını daha buruk geçiriyor. Tedbir alınmadığı, yardım eli uzanmadığı, bir dilim ekmek bulamadığı için ölen her bir masumla birlikte insanlık da ölüyor.

"SURİYELİLERİN ONURLU GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Türkiye 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aynı zamanda rejimin bomba ve terör örgütlerinin saldırıları altında hayata tutunmaya çalışan mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz. Suriye ve Irak'ın terörden arındırılması için adım atmaktan çekiyoruz. PKK, YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Terör örgütlerine özellikle finans temin eden kaynakların kesilmesi noktasında tüm dostlarımızın güçlü desteğini beklediğimizi burada ifade etmek istiyorum. Teröristlerin ve Neonazi örgütlerin demokratik sistemi istismar edilmesinin önüne geçilmesidir. Mescid-i Aksa'da yapılanları gördünüz, gördük, görüyoruz. Bu bizler için gerçekten bir üzüntü kaynağıdır. Bunu yaşamak asla istemiyoruz.

Bu konuda sayın Cumhurbaşkanı ile de bunları Türkiye ziyaretinde konuşmuştuk. Bundan sonraki süreçte temenni ederim ki, bunları bir daha yaşamayız. Yakın çevremizde bir barış ve istikrar kuşağının oluşmasına katkı sunacak her türlü normalleşme adımını destekliyoruz. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta istikrara öncelik veriyoruz. İşgal edilmiş Azerbaycan topraklarının kurtarılmasıyla bölgemizde önemli bir fırsat yakalandığı kanaatindeyiz.

Komşumuz Ermenistan'la normalleşme sürecimizi samimiyetle sürdürüyoruz. Tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın olduğu Balkanlar'da yeni gerilimlerin önüne geçilmesi, istikrarın muhafazası için gayret sarf ediyoruz. BAE, İsrail başta olmak üzere Ortadoğu ülkeleriyle yakaladığımız ivmeyi korumakta kararlıyız. Ümmetin kanayan yarası olan Filistin davasına sahip çıkmaya devam ediyoruz.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs-ü Şerif konusundaki hassasiyetimiz tüm dünyanın malumudur. Dün Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Harem-i Şerif'in mahremine yönelik saldırıları lanetlediğimizi açıkça dile getirdim. Gerilimin daha fazla tırmanmaması için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettim.

ABD ile tesis ettiğimiz stratejik mekanizmanın işlevsel hale gelmesinden de memnunuz. Yeniden Asya girişimimiz çerçevesinde tüm Asya kıtasıyla ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Afrika ve Latin Amerika ile ilişkilerimiz hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'deki mukim temsilcilik sayısının 294'e ulaşması gayretlerimizin karşılıksız kalmadığını gösteriyor.

İnşallah kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde tüm ülkelerle işbirliğimizi devam ettireceğiz. Daha adil, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir dünyayı ancak karşılıklı anlayış ve dayanışmayla inşa edebiliriz. Bunun için farklılıklarımız yerine ortak noktalarımıza odaklanmalı, barış içinde yaşamanın, işbirliğini geliştirmenin yollarını aramalıyız. Popülizm, İslam düşmanlığı, ırk, dil ve din ayrımcılığını bir kenara bırakmalı adaletin gücünü hakim kılmalıyız.

Bu vesile ile 15 Mart gününün BM Genel Kurulu'nda İslamofobi ile Mücadeleye katkı veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.

#Recep tayyip erdoğan #büyükelçiler ile iftar
Yorumlar (0)
banner35
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Sivasspor 33 42
13. Kayserispor 33 42
14. Galatasaray 32 41
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 32 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
banner23