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Ümit Özdağ pazarlık sonucu desteğini açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı pazarlığı sonucu Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı aldı. İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TİKA'nın Zafer Partisi'ne verilmesi karşılığında uzlaşma sağlandı.

Gündem 24.05.2023, 11:39 24.05.2023, 11:58
Ümit Özdağ pazarlık sonucu desteğini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde daha yüksek oy almanın yollarını arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göçmenlere karşı ırkçı ve faşizan politikalarıyla bilinen Ümit Özdağ ile anlaştı.

Özdağ, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, içişleri Bakanlığı için pazarlık yaptıkları mesajını vermişti.

İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TİKA'nın Zafer Partisi'ne verilmesi karşılığında uzlaşma sağlandı.

Mesaj sonrasında iki başkanın Zafer Partisi genel merkezinde görüşmesi gerçekleşti.

Görüşme sonrasında açıklama yapan iki başkandan Özdağ, göçmen politikaları konusunda anlaşmaya vardıkları gerekçesiyle destek vereceklerini söyledi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP Gençlik Kolları'nın duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazısını yazdığı anların videosunu paylaşarak tweet attı.

Özdağ, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin" dedi.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZDAĞ ARASINDAKİ PROTOKOL

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında imzalanan protokol şöyle: 

Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır.
Amaç:

21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant- borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; milli birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.

Temel İlkeler

1-Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

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