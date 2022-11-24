Ümit Özdağ, Karkamış'ta protesto edildi
PG/PKK'lı teröristlerce Suriye'nin kuzeyinden atılan havan topu ve roket mermilerinin hedefi olan Gaziantep'in Karkamış ilçesine giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, burada vatandaşlarca protesto edildi.
Gündem 24.11.2022, 19:17
İl merkezindeki ziyaretinin ardından Karkamış ilçesine geçen Özdağ, sınır kapısında basın açıklaması yapmak istedi. Bu sırada toplanan kalabalık, "Acımız var, şehitlerimiz var. Gelip burada siyaset yapmayın, provokasyon yapmayın, şehitlerimiz var" diyerek, Özdağ'a tepki gösterdi.
Özdağ'ın, kendisine tepki gösterenlerle görüştüğü esnada, Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve Kurucular Kurulu Üyesi Bekir Şahin'in de aralarında bulunduğu partililer ile vatandaşlar arasında arbede çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet polislerinin araya girmesiyle son bulan arbedenin ardından Özdağ ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki programına devam etti.
Kaynak: AA
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