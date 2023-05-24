Ümit Özdağ'ın partisinde toplu istifalar başladı

Ümit Özdağ'ın seçimlerden önce sert bir şekilde karşı çıktığı seçim sonrasında destek verme kararı alması partisinde tepkiyle karşılandı.

Özdağ'ın partisi Zafer Partisi'nde toplu istifalar başladı.

Ümit Özdağ'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından Malatya'da Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegeli ve teşkilatı partilerinden istifa etti. Özdağ'ın kararının kendilerinin milliyetçilik anlayışına ters düştüğünü belirten Çekmegeli, "Bizler terör örgütünün HDP partisinin gizli ortak olduğu bir oluşumun içinde bulunamayız." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Özdağ'ın kararının ardından Zafer Partisi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Malatya'da Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegeli ve teşkilatı partilerinden istifa etti. Çekmegeli, yazılı açıklamasında, parti teşkilatında bulunma nedenlerinin Türk milliyetçiliğinin kaybolmak üzere olan ruhunu yeniden ayağa kaldırmak olduğunu belirtti.

"HDP'NİN OLDUĞU OLUŞUMUN İÇİNDE OLAMAYIZ"

Fakat parti başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı CHP'ye destek açıklamasının kendilerinin milliyetçilik anlayışına ters düştüğünü belirten Çekmegeli, şunları kaydetti: "Bizler terör örgütünün HDP partisinin gizli ortak olduğu bir oluşumun içinde bulunamayız. Hatta ve hatta HDP, desteğini 6'lı masa koalisyonundan çekse bile CHP'nin HDP'nin ortağı olduğunu bildiğimiz için bu oluşuma karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu sebeple genel başkanımızın açıklamalarına karşın en başta doğru kararı veren adayımız Sayın Sinan Oğan'ın kararının arkasında duracağımızı ve bu konuda kararlılığımızı belirtiriz. Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın CHP ortaklığı nedeniyle ilçe teşkilatı olarak istifa ediyoruz."