Ümit Özdağ'ın kimlik sorduğu kuyumcu vuruldu

Türkiye gazetesinde Yılmaz Bilgen imzası ile yayınlanan habere göre; Suriye’de Esed zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan mülteciler belirli odakların yürüttüğü sistematik propaganda ile hedef gösteriliyor. Son dönem artan mültecilere dönük saldırılarda Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaralanma ve ölümler yaşandı.

Hatay’da nefret, bir cana mal olurken, geçtiğimiz aylarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İzmir’de ruhsat ve kimlik sorduğu Suriyeli kuyumcu Mustafa el-Habu da silahlı saldırıya uğradı. Türk vatandaşlığı alan Habu’nun olay günü iş yerinden çıkıp aracına binmek üzere iken iki ayağından vurulduğu öğrenildi. Mustafa el-Habu’nun kardeşi Ahmet, abisinin vurulduğu günün ertesinde dükkânı açmak üzere iken bir kez daha saldırıya uğradıklarını ve 5-6 kişilik bir grubun kendilerini demir ve sopalarla darbederek dükkânı açmalarına izin vermediklerini anlattı.

İzmir emniyeti olayla ilgili bağlantıları araştırırken aile devam eden tehditler sebebiyle İzmir’i terk etti. Emniyet, iki ayağından vurulan Mustafa el-Habu’ya koruma tahsis edilebileceğini, dükkânlarını açabileceklerini tebliğ etmesine rağmen saldırının gerçekleştiği 4 Temmuz’dan bu yana kuyumcu dükkânı kapalı tutuluyor. Ahmet el-Habu kendilerinin o bölgede 21 ayar altın satan iki dükkândan biri olduğunu, Mardin kökenli bir diğer kuyumcu ile rekabet içerisinde olduklarını ve o kuyumcu tarafından birçok defa tehdit edildiklerini belirtti. Ahmet el-Habu, “Şanlıurfa, Bursa ve Ankara’da da şubeleri olan tüm işletmeler de bu saldırıdan etkilendi. Failler abime bir sonraki kurşunu kafana sıkacağız’ demiş. Türk emniyeti ve yargısından bu olayı bir an önce aydınlatmasını bekliyoruz. Biz tüm yatırımımızı Türkiye’ye taşıdık. Şu an 400 kişi bu şirkette ekmek yiyor. Bu çalışanların büyük çoğunluğu da Türk’’ diye konuştu.