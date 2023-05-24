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Ülkü Ocakları'ndan 'sahte milliyetçilik' uyarısı

Ülkü Ocakları'ndan yapılan açıklamada, " Kılıçdaroğlu ilk turda Selahattin Demirtaş’a özgürlük derken 2. turda sahte milliyetçilik söylemleriyle iki yüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur. Kandil’deki teröristlerin videolarda yalvararak oy istediği Kılıçdaroğlu yenilmeye mahkûmdur." denildi.

Gündem 24.05.2023, 19:58
Ülkü Ocakları'ndan 'sahte milliyetçilik' uyarısı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım, “28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine” ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: 

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin “Lider Ülke Türkiye” vizyonunda, 2023 süper güç Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız.

Cumhur İttifakı sayesinde Türkiye Yüzyılı başlayacak, milli kazanımlarımız sürecek; milli ülkülerimiz gerçekleşerek Türk Dünyası’nın birliği sağlanacak ve belini kırdığımız pkk başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkin mücadelemiz amansız devam edecektir.

Cumhur İttifakı, Batı’nın aleni itirazına rağmen; Doğu Akdeniz’de, Suriye’de, Irak’ta, Azerbaycan’da, Libya’da ve Kıbrıs’ta kuşatmayı yarmış, fiili Türk gücünü oluşturmuştur.

Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı güç birliği, Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olmaya devam edecektir.

Zillet İttifakı’nın HDP, PKK, FETÖ ve diğer teröristlerle olan birlikteliğine Türk milleti ve gençliği gerekli cevabı 14 Mayıs’ta sandıkta vermiştir. Kılıçdaroğlu ilk turda Selahattin Demirtaş’a özgürlük derken 2. turda sahte milliyetçilik söylemleriyle iki yüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur.
Kandil’deki teröristlerin videolarda yalvararak oy istediği Kılıçdaroğlu yenilmeye mahkûmdur.

Ülkü Ocaklarının adayı belli, kararı nettir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs’ta yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve seçimlerden ezici çoğunlukla zaferle çıkması Ülkücü gençliğin öncelikli hedefidir. 

Bu vesileyle milli ülküler etrafında kenetlenen, vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan tüm gençlerimizi 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımızın yanında Lider Ülke Türkiye Vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyoruz.

#Ülkü Ocakları
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