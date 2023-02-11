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Ülker'den örnek çağrı, ilk hamle THY'den geldi

Türkiye'nin yüreğini yakan iki büyük depremin vurduğu 10 ilin yeniden ayağa kaldırılması konusunda Ülker grubundan takdir edilecek bir çağrı geldi. Çağrıya ilk cevap ise THY'den geldi.

Gündem 11.02.2023, 17:32 11.02.2023, 18:25
Ülker'den örnek çağrı, ilk hamle THY'den geldi

İki büyük depremin vurduğu 10 ilin yeniden ayağa kaldırılması için herkes her şeyi devletten beklerken Ülker grubundan örnek bir çağrı geldi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, iş dünyasına deprem bölgesi için bir konut kampanyası başlatma çağrısında bulunurken, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise , bölgeye 1000 adet konut yapacaklarını duyurdu.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren ülke genelinde başlatılan yardım çalışmalarına, bünyesindeki gıda ve perakende şirketleri aracılığıyla katkı sağlamak için yoğun bir mesai sürdüren Yıldız Holding’den iş dünyasına önemli bir çağrı geldi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrıda, “Çadırlardaki sürenin uzamasıyla birlikte insanlarımız büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak. Bu yüzden barınma ihtiyacının acil olarak çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. İş dünyasındaki dostlarıma sesleniyorum; gelin, Türkiye genelinde özel sektör şirketleri ve kamu kurumlarıyla birlikte bölgedeki barınma sorununu ele alalım, bir kampanya başlatalım.” ifadelerini kullandı.

Afetin henüz ilk günlerinden itibaren Türkiye genelindeki perakende marketlerde özellikle bebek bezleri ve mamaların büyük bir hızla tükendiğini ifade eden Ülker, Türk milletinin gösterdiği hassasiyet ve cömertlik sayesinde yaraların hızla sarılacağına inandığını bildirdi.

Ali Ülker, şunları kaydetti:

"Bazı vatandaşlarımız bizleri arayarak fabrikalarımızdan ve depolarımızdan kamyonlarla ürün alıp bölgeye sevk etmek istediklerini bildirdiler. Türkiye’nin dört bir yanındaki marketlerimizde özellikle bebek mamaları ve çocuk bezleri tükendi. İnsanımızın bu hassasiyeti ve cömertliği hepimizi çok duygulandırdı.

Bir kez daha inandık ki, yüce Türk milleti bu depremin üstesinden gelecek, yaraları el birliğiyle saracak. Muhakkak ki bu zaman alacak, ancak daha da önemlisi gönül yaralarının iyileşmesi çok daha uzun sürecek. Kaybettiklerimiz, kurtardıklarımız, yetimlerimiz, gönül dostlarımız asla unutulmayacak. Ruhlardaki travmaları iyileştirmek için hepimizin üstüne düşen görevler olacak."

"İŞ DÜNYASININ TÜM BİLEŞENLERİNE BU SÜREÇTE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Ülker, Yıldız Holding bünyesindeki Afet Koordinasyon Birimi ve Gönüllülük Kulübü’nün ilk günden itibaren bölgenin acil ihtiyaçları için yardım çalışmaları gerçekleştirdiğini aktararak, gelecek süreçte de maddi ve manevi desteklerle afetzedelerin yanında olacaklarını vurguladı.

İş dünyasının büyük, küçük fark etmeksizin tüm bileşenlerine bu süreçte önemli görevler düştüğünü belirten Ali Ülker, “İnanıyorum ki ülkemizdeki her bir esnaf, her bir sanayici, her bir şirket sahibi, her bir meslek örgütü de aynı düşünceyi benimsiyor. Bundan sonrası için vazifemiz daha da büyük, bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Bu korkunç afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa, görev yapanlara güç kuvvet, enkazdan haber bekleyenlere de güzel haberler diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

THY DE BÖLGEYE 1000 KONUT YAPMAYI PLANLIYOR

Ekonomim'den Hüseyin Asliyüce'nin haberine göre Türk Hava Yolları (THY), bölgede 1000 konutluk THY mahallesi inşa etmeyi planlıyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 10 milyon kişinin konut ihtiyacı olacağını belirterek, “Biz, Bin konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz.” dedi.

Bolat, devamında şunları kaydetti:

“Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor. Ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak. Biz, bin konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz. Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurtdışında yaşayan Türkler, STK’lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun.”

#Ali Ülker #THY #ahmet bolat
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