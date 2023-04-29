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Ülker: Karlılık 'topluma katkı' için bir araçtır

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Günümüzde şirketler sadece kar odaklı stratejilerle hareket edemez. Karlılık; nihai hedef olan 'topluma katkı' için bir araçtır. Yıldız Holding ve iştirakleri bu anlayışla hareket ediyor." dedi.

Gündem 29.04.2023, 00:09
Ülker: Karlılık 'topluma katkı' için bir araçtır

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, şirketlerin artık sadece kar odaklı stratejilerle hareket edemeyeceğini belirterek, "Karlılık; nihai hedef olan 'topluma katkı' için bir araçtır. Yıldız Holding ve iştirakleri bu anlayışla hareket ediyor." ifadesini kullandı.

Yıldız Holding'in açıklamasında, Ali Ülker'in, Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen "100. Yılında Türk İş Dünyası İçin Gelecek Modeli: Amaç Odaklı Liderlik ve Strateji" başlıklı oturumda yaptığı konuşmaya yer verildi.

Şirketlerin eski modellerle yeni dünyada var olamayacağını vurgulayan Ülker, yeni nesillerin amaç odaklı şirketleri ve mevcut modelleri yıkıp yeniden kurmaya açık bir liderliği tercih ettiğini bildirdi.

Ülker, artık şirketlerin sadece kar odaklı stratejilerle hareket edemeyeceğini kaydederek, "Karlılık; nihai hedef olan 'topluma katkı' için bir araçtır. Yıldız Holding ve iştirakleri bu anlayışla hareket ediyor. Asıl amacımız topluma katkı sağlamak." açıklamasında bulundu.

"Şirketler gençlere daha fazla yatırım yapmalı"

Ali Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geldiğinde holdingin değerlerine odaklandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yıldız Holding'i bugünlere taşıyan değerler, aynı zamanda bizi geleceğe de taşıyacak olan temel değerler. Yüksek performanslı lider bir kurum olmak ve tüketiciye dokunmak bizi biz yapan geçmiş değerlerimiz. Bununla birlikte yeni değerlere de açık olan bir şirket olmak, gençlerle aynı dili konuşabilmek çok önemli. Genç kuşakların kariyer için, 'kazandıklarını topluma geri verebilen' şirketleri tercih ettiklerini görüyoruz. Liderlik biraz da bu vizyonu ortaya koyabilmek ve özellikle gençleri bu vizyonun etrafında birleştirip geleceğe taşıyabilmekten geçiyor. 'İnsana yatırım' vizyonumuzla gençlere daha fazla fırsat sağlamanın gerekliliğine inanıyorum."

Ülker, gençlere yatırımın önemine işaret ederek, "Her fırsatta ifade ettiğim gibi, gençlere, ekibinize yatırım yapın, kendi geleceğinize yatırım yapın. Üniversite mezunu pırıl pırıl gençleri, kendi bünyenizde kendi hamurunuz olarak yoğurun." değerlendirmesinde bulundu.

"Sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin temeli olarak görüyoruz"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, holdingin stratejisini tek kelimeyle "sürdürülebilirlik" olarak tanımlarken, bu konuyu bütüncül bir anlayışla ele aldıklarını ve toplumsal faydayı öncelikli amaç olarak gördüklerini anlattı.

Sürdürülebilirliği değerlerinin ayrılmaz bir parçası ve iş yapma biçimlerinin temeli olarak gördüklerini aktaran Ülker, şunları kaydetti:

"Kurucumuz Sabri Ülker'in bizlere miras bıraktığı 'israfsız şirket' modeli doğrultusunda finanstan tüketime, üretimden tedarik zincirine, mağazalardan sosyal sorumluluğa kadar her alanda sürdürülebilirliği işlerimizin merkezinde tutuyoruz. Tarımı destekleyen projelerde yer alıyoruz. Kadın üreticileri ve tedarikçileri destekliyoruz. 'İnsana yatırım' anlayışımızla fırsat eşitliği, dijital eğitimler, gençlere staj ve iş imkanları gibi girişimlerle topluma katkı sağlıyoruz. Tüm paydaşlarımız için değer üreten, Türkiye'yi merkeze alan ama global liderliği de hedefleyen bir yaklaşımla faaliyet gösteriyoruz."

#Ali Ülker
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