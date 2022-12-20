AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına ilişkin, "Bu karar, 6'lı masa içerisindeki güç savaşını ortaya çıkardı. Bunu tüm vatandaşlarımız da görmüş oldu. Dünden beri de başka bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatroda baş aktör kim olacak onun mücadelesini veriyorlar." dedi.

Hamza Dağ, parti temsilcileri ve beraberindeki heyetle Bergama Gazi İlkokulu ve Ortaokulunun açılış törenine katıldı.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağ, Bergama Çevre Yolu, Selinos Antik Kanal Projesi, Millet Bahçesi, Zeytin Park ve Bergama Serbest Bölge gibi çok önemli hizmetleri kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararına değinen Dağ, karar üzerinden bir mağduriyet oluşturma gayreti olduğunu belirtti.

Kamuoyunun yaşananları yakından takip ettiğini dile getiren Dağ, "İYİ Parti Genel Başkanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının sevinç gösterilerini tüm kamuoyu gördü, takip etti. Yine bu karar, 6'lı masa içerisindeki güç savaşını ortaya çıkardı. Bunu tüm vatandaşlarımız da görmüş oldu. Dünden beri de başka bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatroda ısrarla herkes baş aktör kim olacak, onun mücadelesini veriyorlar." diye konuştu.

"Hem Google arama motorunda ortaya çıkan 'eski başkan' tabiri, buna karşı yazılan bir tweet ve yine bugün CHP grup toplantısında baba evlat kelamları, bu tiyatronun aşamaları, güç savaşının merhaleleri." diyen Dağ, şöyle devam etti:

"Bizim arkadaşlara tavsiyemiz şu; ülke yönetmek, memleket yönetmek, belediye yönetmek, parti yönetmek ciddi bir iştir. Bırakın komediyi, tiyatroyu, artık gelin bu ciddi işlerle uğraşalım. Ciddi işlerde yarışalım ve mücadele edelim. Hizmetlerle konuşalım. Bugün Bergama'da bile hamdolsun en az 10-15 tane hizmeti konuşuyoruz. Bergama daha fazlasını da hak ediyor ama İstanbul'u yönetenlerin, Türkiye'yi yönetmeye talip olanların, açıkçası böyle komedi tiyatrosu çevirmelerini değil, ciddi konularla ülkemizin gündemine gelmelerini bekliyoruz. Güç savaşında onlara muvaffakiyetler dilemekten başka bir şey yok ama Türkiye siyaseti adına 1 haftalık süre içerisinde muhalefette yaşanan tablo üzüntü verici. Türkiye siyasetinin önemli, kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz. Onun için de bir an önce muhalefete çağrımız; bırakın bu komedi tiyatrosunu çevirmeyi, artık ciddi işler konuşalım, ciddi işlerde mücadele edelim. Hizmette, eser siyasetinde mücadele edelim diyoruz."

- "Yatırım ve hizmetlerle ilçenin çehresini değiştirmeyi sürdüreceğiz"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da Bergama'ya yapılan yatırım ve hizmetlerle ilçenin çehresini değiştirmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Bergama'nın "kabuk değiştirdiğini", yenilendiğini dile getiren Koştu, "Bu kadim şehir 3 bin yıldır burada ve her dönemin birçok önemli eserlerini bağrında barındırıyor. Biz de bu döneme damga vurmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde eser siyaseti yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Dağ ve beraberindeki heyet, daha sonra Osman Nuri Ersezgin Ortaokulunun temel atma törenine katıldı, ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Bergama Organize Sanayi Bölgesi ile altyapı çalışmaları devam eden Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde (BASBAŞ) de incelemelerde bulunan Dağ, çalışmalar hakkında bilgi aldı.