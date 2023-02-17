"Miraç Gecemiz: İlahi Rahmet ve Sekinet Gecemiz" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Türkiye'nin 10 şehrinde büyük bir deprem felaketinin yaşandığı belirtilen hutbede, "Yitirdiğimiz her bir canın acısıyla yüreklerimiz yangın yerine döndü. Acımızı tarif etmeye kelimeler kifayetsiz. Allah'a hamdolsun ki dün olduğu gibi bugün de zor zamanımızda kenetlendik. Alicenap milletimiz başta olmak üzere duyarlılık gösteren ülkelerin, depremin ilk anından itibaren maddi manevi imkanlarını seferber etmesi her türlü takdire şayandır." ifadelerine yer verildi.

Ülke genelindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı

"Depremzede kardeşlerimize ulaşıp destek olalım"

Rahmet ve mağfiretin insanları kuşattığı Miraç gecesinde depremzedelere dua edilmesi çağrısının yapıldığı hutbede, şunlar kaydedildi:

"Yaşadığımız bu büyük afet karşısında kimsesizlere kimse, çaresizlere çare olmaya devam edelim. İhtiyaç sahiplerine kol kanat gerelim, yetim ve öksüz yavrularımızı bağrımıza basalım. Kardeşlerimizin acısını bir nebze de olsa hafifletmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Deprem bölgelerinin yanında illerimize gelen depremzede kardeşlerimize de ulaşıp destek olalım. İhtiyaç fazlası evlerimizi ve bütün imkanlarımızı karşılıksız olarak onların istifadesine sunalım. Bu zor dönemde fahiş fiyatlarla depremzede kardeşlerimizi, aziz milletimizi istismar edenleri uyaralım. Unutmayalım ki gün, dayanışma ve yardımlaşma günüdür."

Oktay, gıyabi cenaze namazına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde, depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Gıyabi cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov da depremlerde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için dua etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı, depremzedeler için dua etti.