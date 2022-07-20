Ülke genelinde 1141 düzensiz göçmen yakalandı: 18 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 19/07/2022 tarihinde 32.719 personel ve 152 dedektör köpeği ile 7.161 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/7) uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamada 6 bin 24 metruk bina, 11 bin 296 umuma açık yer, 485 terminal, 4 bin 158 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 963 yer kontrol edildi.

18 organizatör gözaltına alındı

Yapılan operasyonlarda 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı.

16’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 610 aranan şahıs tespit edildi. 348’i yabancı uyruklu, 66’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 414 şahsa idari yaptırım uygulandı.