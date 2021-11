Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yeni yol projeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Polatlı-Yunak-Akşehir Projesi'nin tamamının hizmete sunulmasıyla Akşehir, Ankara'ya bölünmüş yol ağı ile bağlanacak. Böylece, Ankara-Antalya arasında alternatif bir güzergah hizmete sunulacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Akşehir ilçesi girişinde kavşakta düzenlenen Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu Yolu Açılış Töreni'nde, bugün Konya'nın iki kadim ilçesi, göller yöresinin incileri Akşehir ve Beyşehir'e, iki büyük müjde ile geldiklerini belirtti.

Akşehir anayol köprülü kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu yolu ile Beyşehir çevre yolunun açılışlarının yapılacağını aktaran Karaismailoğlu, "Her iki projemiz de bulundukları yerleşim yerleri ve bölgenin kalkınmasına sunacağı katkılarla, ticari hareketliliği geliştirecek, kıymetli Konyalı hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu seyahat etmesini sağlayacak çok önemli projeler." diye konuştu.

Yapılan her yeni yolun geçtiği yerin istihdamına, üretim ve ticaret hacmine, kültür ve sanat faaliyetlerine can kattığını vurgulayan Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde başta kara yolları olmak üzere ulaşımın her alanında önemli atılımlar yapıldığını söyledi.

Hükümetin milletten aldığı güçle, milletle destan yazarken, birilerinin de istikrarı bozmak için her türlü şer odağı ile iş birliğine gitmekten sakınmadığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak her zaman şiarımız, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' oldu. O nedenle bu boş sözlere hiç aldırmadık. Hizmet siyasetinden asla sapmadık. Marmaray aracılığı ile Asya'dan Avrupa'ya en kısa ticari yolu inşa ettik. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol seyahatini mümkün kıldık. Milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılının ilk çeyreğinde fırlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demir yollarında reform sürecini başlatarak, inşa edilen ve planlanan Yüksek Hızlı Tren hatlarımızla ülkemizin dört bir yanına modern, güvenli ve çevreci ulaşım götürüyoruz."

Ulaştırma yatırımlarında aslan payını kara yolu sektörünün aldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, hem doğu-batı koridorlarında hem de kuzey-güney akslarında altyapı ve üstyapı problemlerini büyük ölçüde çözdüklerini dile getirdi.

Karaismailoğlu, 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağının, 28 bin 402 kilometrenin üzerine çıkarıldığını anımsatarak, "Osmangazi Köprüsü'nün de dahil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün içinde olduğu Kuzey Marmara ile Ankara-Niğde ve Menemen Çandarlı otoyollarını bitirdik. Ankara-Niğde Otoyolu'nu tamamlayarak Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 567 kilometre artırarak 631 kilometreye yükselttik." ifadesini kullandı.

Konya'daki kara yolları yatırımları için AK Parti hükümetleri öncesinde sadece 972 milyon lira harcandığını hatırlatan Karaismailoğlu, 2003-2021 döneminde bu rakamın 11 kat artarak, 11 milyar 563 milyon liraya çıkarıldığını aktardı.

Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunun 167 kilometreden yüzde 647 artışla 1167 kilometreye çıkarıldığını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2003'te sadece 97 kilometre BSK'li (bitümlü sıcak karışım) yol var iken, 1139 kilometre daha BSK yaparak toplamda 1236 kilometreye yükselttik. 600 kilometre tek yol yapım ve onarımı çalışmalarını da Konya'da gerçekleştirdik. Devam eden 15 ayrı kara yolu projesinin toplam bedeli 6 milyar 110 milyon lirayı aşıyor. Akşehir, tarihi, doğal zenginlikleri ve kültür mirası Nasrettin Hocası ile Göller Yöresi Turizm Gelişim Bölgesi içerisinde yer alan çok önemli merkezimiz. Konya'nın Ege'ye açılan kapısı konumuyla, tarih boyunca önemli bir ulaşım güzergahı da olmuştur. Bu nedenle Akşehir'in bölgedeki yerleşkelere ve Polatlı üzerinden Başkent Ankara'ya yüksek standartlı bağlanması çalışmaları kapsamında Akşehir-Yunak-Ankara İl Sınırı Yolu'nu projelendirdik. Açılışını yapacağımız Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu Yolu, 94,6 kilometre uzunluğundaki 'Polatlı-Yunak-Akşehir' Projesi içerisinde yer alıyor. Akşehir-Tuzlukçu ayrımı arasında kalan 21 kilometrelik kesim 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlandı. Proje kapsamında, 85 metrelik Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı, 29 metrelik Devlet Demir Yolları üstgeçidi, 23 metrelik Adıyan Köprüsü ve 35 metrelik Yunak Kavşak Köprüsü ve bağlantı yolları da yer alıyor. Ayrıca, (Akşehir-Yunak) Ayrımı-Tuzlukçu İl Yolu'nun 2 kilometresi bölünmüş, 6 kilometresi tek yol olmak üzere 8 kilometrelik kesimi de bitirildi."

"Artık trafik yoğunluğundan kaynaklanan beklemeler ortadan kalkacak"

Karaismailoğlu, doğu-batı aksında bölünmüş yol ağı üzerinde yer alan Akşehir'in kuzey-güney yönündeki ulaşım ağını da bölünmüş yol haline getirerek bölgedeki ulaşım standardını artırdıklarını vurguladı.

Yeni yapılan alt geçitlerle, menfezlerle ve kavşaklarla hızlı, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Artık trafik yoğunluğundan kaynaklanan beklemeler ortadan kalkacak. Zamandan 5,6 milyon lira, akaryakıttan 5,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 10,8 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonu da 2 bin 100 ton azalacaktır. 'Polatlı-Yunak-Akşehir' Projesi'nin tamamının hizmete sunulmasıyla Akşehir, Ankara'ya bölünmüş yol ağı ile bağlanacak. Böylece, Ankara-Antalya arasında alternatif bir güzergah hizmete sunulacak. Ayrıca, ülkemizde doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan iki önemli devlet yolumuz D-200 ve D-300 arasında bölünmüş yol bağlantısı da tesis edilecek. Bölgenin kalkınması ve gelişmesi çok daha hızlı olacak."

Açılışa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Akşehir ve Tuzlukçu belediye başkanları da katıldı.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.