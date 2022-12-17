Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 224 sözleşmeli personel alacak.
Gündem 17.12.2022, 09:57
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mühendis, tekniker, teknisyen, büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 224 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
Başvurular, 17-31 Aralık tarihlerinde e-Devlet "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Rizespor
|17
|29
|4. Keçiörengücü
|16
|29
|5. Samsunspor
|16
|28
|6. Bodrumspor
|16
|28
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Göztepe
|16
|24
|10. Manisa FK
|16
|24
|11. Sakaryaspor
|17
|22
|12. Altay
|16
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4