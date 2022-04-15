Ulaştırma Bakanı, Ankara- Sivas YHT için tarih verdi

Bu yıl sonu itibarıyla Ankara-Sivas YHT Hattı'nı hizmete alacakları bilgisini veren Karaismailoğlu, Ankara-İzmir YHT Hattı çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, söz konusu hattaki ihale sorunlarının çözüldüğünü, çalışmaların hızla devam ettiğini aktararak, "2024 yılı sonu itibarıyla Ankara-İzmir YHT Hattı'nı açma hedefimiz var." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'nın Karadeniz sahillerinde bekleyen 22 gemisi bulunduğunu belirterek, "Bunlardan çoğu Türk sahipli. Türk bayraklı olanlar da var içinde. O gemileri oradan almamız gerekiyor." dedi.

Bakan Karismailoğlu, The Ankara Otel'de düzenlenen iftar programında ulaştırma muhabirleriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında hazırlanan "Ulaştırma 2053 Vizyonu"nun ülke yönetimi için önemli olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, bugün yaşanan sorunların iyi analiz edilerek, gelecek yıllarda çıkacak sorunlara bugünden hazırlıklı olunması, planların ona göre yapılması gerektiğini söyledi.

Karaismailoğlu, bugünkü ihtiyaç analizleri, gelişmekte olan süreçler, üretim ve istihdamdaki gelişmeler, kalkınma planları ışığında ülkenin potansiyelinin ortak akılla iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, bu vizyonla yılların planlanması gerektiğini anlattı.

Son 20 yılda yapılan büyük yatırımları daha da aktifleştirecek ve bunlara yardımcı olacak, ülkenin gelecek yıllarda yaşayabileceği sorunlar üzerine bugünden hazırlanılmasını sağlayacak master planların olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Ülkelerin master planları olmazsa yaptığınız işlerin de bir faydası olmaz. Bunları iyi planlayıp, birbiriyle entegre edip koordinasyonu sağlamak lazım. Son 20 yıldır 170 milyar dolarlık yatırım yaptık." diye konuştu.

Yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, ülkenin 2053'e kadar karşılaşacakları olaylara karşı planların hazırlandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım yapılacağını, demir yolu ve haberleşme ağırlıklı yatırım dönemine girildiğini kaydetti.