Ukrayna'dan yola çıkan "Polarnet" gemisi İstanbul açıklarına geldi
Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü 'Polarnet' gemisi İstanbul açıklarına geldi.
Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı "Polarnet" gemisi İstanbul açıklarına ulaştı.
Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere dün hareket eden "Polarnet" isimli gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirleyecek.
Gemide, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından denetim yapılacak.
Denetleme sonucuna göre geminin yoluna devam ederek, Kocaeli'nin Derince Limanı'na gitmesi öngörülüyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Gaziantep FK
|1
|1
|3. Sivasspor
|1
|1
|4. Adana Demirspor
|0
|0
|5. Alanyaspor
|0
|0
|6. Ankaragücü
|0
|0
|7. Antalyaspor
|0
|0
|8. Beşiktaş
|1
|1
|9. Karagümrük
|0
|0
|10. Fenerbahçe
|0
|0
|11. Galatasaray
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|1
|1
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Leeds United
|1
|3
|6. Chelsea
|1
|3
|7. Fulham
|1
|1
|8. Liverpool
|1
|1
|9. Brentford
|0
|0
|10. Brighton
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. M.City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. West Ham United
|0
|0
|15. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|16. Everton
|1
|0
|17. Aston Villa
|1
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. Nottingham Forest
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0