Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün 172 Türk vatandaşın daha tahliye edildiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Harkiv, Poltova, Bila Tserkva ve Konotop'tan 172 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.
Bugün Kiev, Harkiv, Poltova, Bila Tserkva, Lviv ve Çernivtsi’den 172 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı . oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 14, 2022
Yolunuz açık olsun! pic.twitter.com/EJBxWp1t5z
Tahliyelere ilişkin bir grafik paylaşan Çavuşoğlu, 130 kişinin trenle Bila Tserkva, Lviv ve Çernivtsi'den, 42 kişinin de otobüs ve minibüslerle Harkiv, Poltova ve Konotop'tan tahliye edildiğini aktardı.
Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.
Bugün 63 kişiye de sınır geçiş desteği verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana 4 bin 933 kişiye sınır geçiş desteği verildiğini kaydetti.
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