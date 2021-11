Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Holodomor kurbanlarını andı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Tarihin bu korkunç sayfaları bir daha yaşanmaması için hatırlanmalı ve gelecek nesillere ve insanlığa anlatılmalıdır. Biz unutmadık. Biz hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bodnar, "Holodomor Kurbanlarını Anma Günü" nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Büyükelçi, her yıl kasımın son cumartesi Ukrayna ve Ukrayna diasporasının 1932-1933 Holodomor ve 1921-1923 ile 1946-1947 yıllarında suni olarak yaratılan toplu açlık kurbanlarını andığını belirtti.

Holodomor'u "1932-1933 yıllarında komünist rejimi tarafından özel olarak düzenlenen ve milyonlarca insanı öldüren suni bir kıtlığın sonucu olarak Ukrayna halkına karşı yapılan bir soykırım" olarak tanımlayan Bodnar, "Stalinist rejimin açlıkla ölüme terk ettiği kurbanları onurlandırmak ve bu trajedinin hatırasını gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir." ifadelerini kullandı.

Bodnar, bu yıl da anma gününde Türkiye dahil dünyanın farklı yerlerindeki Ukraynalıların mağdur olanların acısını paylaşmak ve benzer trajedilerin gelecekte bir daha yaşanmaması için sembolik bir anma mumu yaktığını belirtti.

İnsanlığa karşı işlenen bu suçun titizlikle planlandığını ve sayısızca uygulama mekanizması içerdiğini aktaran Bodnar, "Ukrayna'ya olan inanç ve sevgi ile doğuştan gelen özgürlük isteğimiz sayesinde hayatta kaldık. Artık kendi bağımsız devletimiz var. Ancak tüm bunlar Ukrayna halkına sözle ifade edilmeyecek kayıplara mal oldu. Büyükannelerimiz ve büyükbabalarımız, özgür ve bağımsız olma arzuları için hayatlarını feda ederek en büyük bedeli ödediler." ifadesine yer verdi.

"O yıllarda 10 yaşın altındaki 1,5 milyondan fazla erkek ve kız çocuğu öldü"

Bodnar, Holodomor sırasında çeşitli tahminlere göre 7 ila 10 milyon arasında Ukraynalının hayatını kaybettiğini, en fazla ölümün kaydedildiği Haziran 1933'te her gün yaklaşık 34 bin 560 ve her saatte 1440 ve her dakika 24 kişinin açlıktan öldüğünü vurguladı.

Holodomor'dan en çok çocukların zarar gördüğüne dikkati çeken Bodnar, "Ukraynalı demografların araştırmasına göre, o yıllarda 10 yaşın altındaki 1,5 milyondan fazla erkek ve kız çocuğu öldü. Aslında bu korkunç rakamların arkasında gerçek insanların hikayeleri ve ölmeden önce kendi çocuklarının ölümüne tanıklık etmek gibi bu dünyanın en büyük acıyı yaşayan ebeveynlerin trajedileri vardır." ifadesini kullandı.

Bodnar, o süreçte Sovyet rejiminin kıtlığı "yaşanmayan bir fenomen olarak" nitelendirdiğini belirterek, Ukrayna toplulukları ve Uluslararası Kızılhaç da dahil olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından teklif edilen yardımı kabul etmeyi de reddettiğini kaydetti.

Holodomor trajedisinin küresel olarak kınanmamasına tepki gösteren Bodnar, ancak o süreçte Ukrayna'da çalışan ve orada gerçekte neler olduğunu gören büyükelçi ve diplomatların raporlarının bulunduğunu hatırlattı.

Bodnar, 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını yeniden kazanmasıyla birlikte Holodomor'un açıkça konuşulmaya başlandığını belirterek, "Sonuçta, bu tür suçlar unutulmamalıdır. Tarihin bu korkunç sayfaların bir daha yaşanmaması için hatırlanmalı ve gelecek nesillere ve insanlığa anlatılmalıdır. Biz unutmadık. Biz hatırlıyoruz." mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu'ndan Holodomor mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Holodomor trajedisinin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bu yılın, birçok Ukraynalı, Kazak, Rus, Moldovalı, Belaruslu ve diğerlerinin hayatını alan en trajik olaylardan biri olan Holodomor'un 88. yıl dönümü olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "#PACE'in (Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi) 2010'daki Holodomor raporunun bir raportörü olarak, bu trajedinin kurbanlarını saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.