Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verdi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı @ZelenskyyUa tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim.



Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim.



Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim. pic.twitter.com/w5cy28K2pq — Haluk Bayraktar (@haluk) September 9, 2022