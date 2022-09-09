Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verdi
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi.
Gündem 09.09.2022, 21:58
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı @ZelenskyyUa tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim.— Haluk Bayraktar (@haluk) September 9, 2022
Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim.
Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim. pic.twitter.com/w5cy28K2pq
Kaynak: AA
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