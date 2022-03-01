banner38

Ukrayna'dan tahliye edilen Türkler mutlu

Ukrayna'da Rus saldırılarından korunmak için tahliye edilen Türk vatandaşları ülkelerine gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gündem 01.03.2022, 21:11
Ukrayna'dan tahliye edilen Türkler mutlu

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'dan tahliye planı kapsamında Odessa şehrinden kalkan 2 otobüs Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

İşlemlerinin ardından bekleme salonuna geçen Türk vatandaşlarına Türk Kızılay Edirne Şubesince ikramda bulunuldu.

"4 bombanın atıldığını çok yakından duyduk

Meltem Layık, Ukrayna'da zor bir sürecin yaşandığını söyledi.

Evcil hayvanını da yanında getiren Layık, büyük bir aksilik yaşamadan gelmeyi başardıklarını belirtti.

Evlerini kapatıp ülkeden ayrıldıklarını anlatan Layık, "Konsolosluk çok yardımcı oluyor. Oradaki vatandaşlar her şeyleri hazırlasınlar, kapılarını kilitleyip Konsolosluğa gitsinler ve otobüslerle ülkeye gelsinler. Biz 4 bombanın atıldığını çok yakından duyduk. Evimize çok yakındı ve çok stresli geçti. Sonraki günlerde de bomba sesleri duyduk ve ardından gelmeye karar verdik. Ülkemize sağ salim geldiğimiz için mutluyuz. " diye konuştu.

"Giderken önümüzde bomba patladı"

Mehmet Akıncı ise evlerinin yakınına uçaktan atılan bombaların düştüğünü ifade etti.

Dışişleri Bakanlığının tahliye işlemlerinde kendilerine çok yardımcı olduğunu vurgulayan Akıncı şunları kaydetti:

"Giderken önümüzde bomba patladı, başka yoldan gittik. Çocukların çığlık sesleri, ailelerin feryatları bizi çok üzüyor. Ukrayna halkına yardım diliyorum. Türkiye'ye gelince sevinçle dolduk. Bayrağımızı görmek şeref ve onur. Ülkemiz çok büyük bir devlet. Bu anı yaşamak çok güzel ancak orada kalanlar için üzülüyoruz. Oradakilere Türk halkı olarak kapımız her zaman açık."

Faruk Sezer de aracıyla yolda giderken atılan bombalara şahit olduğunu anlatarak "Çok zor günler yaşanıyor. Ülkemize geldiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar daha sonra yaşadıkları şehirlere gitmek üzere Edirne'den ayrıldı.

Kaynak: AA
#Ukrayna #tahliye #Türk vatandaşları
Yorumlar (0)
banner35
5
kapalı
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18