Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 8 bin 454'e yükseldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, son olarak 404 Türk vatandaşının daha yurda getirilmesiyle Ukrayna'dan tahliye edilenlerin sayısının 8454'e ulaştığını duyurdu.
Gündem 03.03.2022, 00:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan 404 Türk vatandaşının tahliye edildiğini ve tahliyesi gerçekleşen Türk vatandaşlarının toplam sayının 8454'e ulaştığını bildirdi.
Bugün Ukrayna’dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8454 oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 2, 2022
Ayrıca Ukrayna’dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova’dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler.
Hoşgeldiniz! pic.twitter.com/POp2WCY9F2
Çavuşoğlu, "Ayrıca Ukrayna’dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova’dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoş geldiniz!" ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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