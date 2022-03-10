Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı 13 bin 719’a ulaştı
Ukrayna'dan bugün 125 Türk vatandaşı daha tahliye edilirken bu ülkeden tahliye edilenlerin sayısı 13 bin 719'a ulaştı.
Gündem 10.03.2022, 23:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro kentlerinden 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.
Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 719'a ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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