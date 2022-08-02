Ukrayna'dan ayrılan tahıl gemisi Türk sularında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır" denildi.