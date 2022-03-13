Ukrayna'dan 489 Türk vatandaşı daha yola çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Ukrayna'dan 489 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.
Gündem 13.03.2022, 00:57
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Herson ve Konotop'tan 489 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.
Bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Herson ve Konotop’tan 489 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı . oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 12, 2022
Yolunuz açık olsun! pic.twitter.com/5HlPmroIBu
Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 480 oldu. Yolunuz açık olsun" ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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