Ukrayna'dan 489 Türk vatandaşı daha yola çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Herson ve Konotop'tan 489 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

Bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Herson ve Konotop’tan 489 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı . oldu.



Yolunuz açık olsun! pic.twitter.com/5HlPmroIBu — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 12, 2022

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 480 oldu. Yolunuz açık olsun" ifadesini kullandı.