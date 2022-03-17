Ukrayna'dan 159 Türk vatandaşı daha çıkarıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün 159 Türk vatandaşının daha tahliye edildiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 159 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Lviv, Çernivtsi, Zaporijya ve Dnipro’dan 159 vatandaşın daha yola çıktığını kaydetti.
Bugün Lviv, Çernivtsi, Zaporijya ve Dnipro’dan 159 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı . oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 16, 2022
Yolunuz açık olsun! pic.twitter.com/U4ZaGeEQzf
Tahliyelere ilişkin bir grafik paylaşan Çavuşoğlu, söz konusu 159 kişinin otobüs ve minibüslerle bu şehirlerden tahliye edildiğini aktardı.
Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 196 oldu. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.
Bugün 13 kişiye de sınır geçiş desteği verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana 4 bin 965 kişiye sınır geçiş desteği sağlandığını kaydetti.
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