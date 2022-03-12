Ukrayna'dan 154 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.
Gündem 12.03.2022, 00:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Odessa, Lviv ve Çernigiv kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.
Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 963’e ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.
Bugün Odesa, Lviv ve Çernihiv’den 154 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı .oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 11, 2022
Yolunuz açık olsun! pic.twitter.com/NLVRWbDpST
Kaynak: AA
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