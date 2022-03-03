Ukrayna'dan 10 bine yakın Türk vatandaşı tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün 406 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan ayrıldığını, toplamda tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 9 bin 653 olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna’dan 406 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 653 oldu." ifadesini kullandı.

Tahliye edilen 406 kişinin Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yolları (THY) uçuşuyla Türkiye'ye getirildiğini kaydeden Çavuşoğlu'nun paylaşımında, tahliyelere ilişkin detay bilgiler de yer aldı.

Çavuşoğlu'nun paylaşımındaki bilgilere göre, bugün Türkiye'ye gelen 406 kişiden 100'ü trenle Kiev'den; 306'sı otobüsle Odessa, Lviv, Jitomir ve Khemelnitsky şehirlerinden geldi.