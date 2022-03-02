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Ukrayna'daki Türk vatandaşları yurda dönmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası başkent Kiev ve diğer şehirlerde mahsur kalan Türk vatandaşları, Romanya'nın başkenti Bükreş'ten THY'ye ait uçakla İstanbul'a gelmeye devam ediyor.

Gündem 02.03.2022, 07:09 02.03.2022, 07:55
Ukrayna'daki Türk vatandaşları yurda dönmeye devam ediyor

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'yı terk eden Türk vatandaşlarının yurda gelişleri devam ediyor. Saldırının başlamasından sonra Ukrayna'dan Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği aracılığıyla otobüslerle Romanya'ya geçen vatandaşlar, Bükreş'ten havalanan Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla saat 23.15'te İstanbul Havalimanı'na geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Cihan Kaya, eşi Gülistan Kaya ile Ukrayna'nın Kiev kentine bir aylık iş seyahati için gittiklerini ancak savaş başlayınca konakladıkları otelde mahsur kaldıklarını söyledi.

Kiev'den tahliye sürecinde Türkiye'nin gücünü hissettiklerini anlatan Cihan Kaya, "Konsolosluğumuza ulaşır ulaşmaz devletimizin güven ve huzurunu hissettik. Hakikaten devletimizin güçlü olduğunu, hani sözde değil gözle de görmüş olduk." dedi.

''Her gün bomba sesleriyle yattık''

Saldırının olduğu ilk gün bomba sesleriyle uyandıklarını anlatan Gülistan Kaya ise "Çok zor günler yaşadık, çok kötüydü. Her gün bomba sesleriyle yattık. Bir süreden sonra artık alışmaya başladık buna. Otelin sığınağında kaldık. Özel ihtiyaçlarımız için odaya gittiğimizde bile korkarak gittik. Birkaç arkadaş nöbetleşerek gittik. Sığınak çok kötüydü. Yemek yok, her yer kapalı. Market yok. Altı gündür bisküvi ile beslendik" diye konuştu.

Gülistan Kaya, konsolosluğa ulaştıktan sonra her şeyin hızla çözülmeye başladığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Elçiliğe gelip Türk bayrağını görünce gerçekten o güveni hissettik. Hepimizi otobüslere bindirdiler. 14 saat sonra Romanya sınırına ulaştık. Sınırda iki saat bekledik ama çok soğuktu. Artık ağlıyorduk. Ayaklarımız çok acıyordu. Biz yine orada yaklaşık iki saat kaldık ama günlerce kalan insanlar vardı. Biz oradayken artık sistem hızlanmıştı. O geçişten sonra otobüsümüze bindiğimizde her şey çok kolay oldu. Ukrayna'dan uzaklaştıkça biraz daha rahatladı içimiz ama çok üzülüyoruz kalacak olanlara. Çünkü çok kötü günler geçirecekler. Bomba sesleri, füzeler sürekli zaten gökyüzünde. Kiev hayalet şehre dönmüştü."

Vural Özer ise uçak teknisyeni olarak iş için bulunduğu Kiev'de savaşa yakalandığını ve eşine Ukrayna'da olduğunu söylemediğini belirterek "Eşim şu an öğrenecek muhtemelen izlerse. Onu korkutmamak, endişelendirmemek için söylememiştim" diye konuştu.

''Büyükelçiliğe vardıktan sonra gerçekten devletin gücünü hissettik''

Yaşar Özer ise yurda dönebildiği için yaşadığı mutluluğu dile getirerek "Unutulmayacak günler bizim için. Oradaki insanlara Allah sabır versin. Dominik'e çalışmaya giderken aktarma sırasında Kiev'de savaşa yakalandık. Birbirimize destek olmaya çalışıyorduk. Evime, ailemin yanına geldiğim için mutluyum" dedi.

Osman Yıldırım da Kiev'de kalan arkadaşları olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Orada kalan arkadaşlarımızın da en kısa zamanda tahliye edilmesini diliyorum. Gerçekten çok kötü şartlarda olduğunu biliyorum onların. Türk Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığımızın eliyle en kısa zamanda tahliye edileceklerine inanıyorum. Dünyanın her yerine gidilebilir, her yeri görülebilir ama inanın Türkiye gibi hiçbir yer yok. Büyükelçiliğe vardıktan sonra gerçekten devletin gücünü hissettik. Her şey hızlı bir şekilde oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık." 

#Ukrayna
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