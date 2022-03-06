Ukrayna'da yeni doğan bebekler saldırıların gölgesinde yaşama tutunuyor

Onlar dünyaya gözlerini patlama sesleri altında açtı. Odesa'da yeni doğan bebekler, bu sığınakta saklanıyor. Küçücük alanda hayata tutunuyor.

Anneleri ise yaklaşan tehlikeden çocuklarını korumak için bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Bu görüntüler ise Kiev'de bir sığınakta kaydedildi.

Doktorlar, doğumu bekleyen annelerin durumunu bir hastanenin bodrum katında takip ediyor. Kadınlar, bomba sesleri altında endişeyle bekliyor.

"24 saat çalışıyoruz, günlerden ne onu bile bilmiyorum"

Bir doktor yaşadıklarını anlattı.

"Düzenli olarak 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Tüm doktorlar burada, hiçbiri ayrılmadı. 24 Şubat’ta saldırı başladığında herkes buraya geldi. Çoğu burada uyudu. Bugün günlerden ne artık onu bile bilmiyorum."

Harkiv'de durum farklı değil

Rusya'nın saldırısında çatışmaların en sert yaşandığı, bombaların binaları yerle bir ettiği kentlerden biri olan Harkiv'de de durum farklı değil. Ukraynalılar metro istasyonlarına sığındı. Çocuklar yerde, şiltelerin üzerinde yatıyor.

Kimi ise vagonlarda yaşam mücadelesi veriyor.