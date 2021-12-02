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Uğur Şahin tarih verdi! Ne zaman normale döneceğiz?

Biontech kurucularından olan Prof. Dr. Uğur Şahin, Salgınla ilgili dört-beş ay daha zorlanacağımızı belirterek "4 ay daha zorlanacağız. Kurallara uyarak gelecek yaz, bağışıklığı kazanıp normal hayatımıza dönebileceğimize inanıyorum" dedi.

Gündem 02.12.2021, 10:25
Uğur Şahin tarih verdi! Ne zaman normale döneceğiz?

Sözcü'den Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Türeci ve Şahin normale dönüş için tarih verdi.

Aydın Doğan Vakfı'nın 25 yıldır eğitim, bilim, kültür ve sanat alanında verdiği Aydın Doğan ödülü bu yıl Biontech kurucuları Türeci ve Şahin'e verildi. Ödül töreni, Biontech'in merkezinin bulunduğu Mainz'de yapıldı.

Biontech kurucuları, hem törende, hem tören öncesinde Türkiye'den gelen gazetecilere yönelik basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

PANİĞE GEREK YOK

İkiliye ilk sorulan soru Biontech aşısının Omicron varyantına karşı etkili olup olup olmadığı yönündeydi. Şahin, şu yanıtı verdi:

"İki hafta içinde bu soruya kesin yanıt verebiliriz. Ancak yeni Omicron varyant nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok. Paniğe gerek yok. Varyantın çok farklı mutasyonları olduğunu biliyoruz. Aşının bu varyanta daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz."

Biontech aşısının ağır hastalık seyrine karşı koruma sağladığına dikkat çeken Şahin, üçüncü doz aşı olduktan sonra oldukça iyi bir koruma sağladığını vurguladı ve şu bilgileri paylaştı:

"Vaka sayıları aşı olmayanlar arasında aşı olanlara kıyaslandığında 8 kat daha fazla. Aşı oranıyla kıyaslandığında yoğun bakıma alınma oranı da 8 kat daha fazla. Hatırlatma dozu gerekli. Özelikle belli bir yaş grubu için. Genel olarak nüfusun tamamı için 3. dozun gerekli olduğunu söylüyoruz. 20 kat daha koruma sağlıyor. Üçüncü doz ile yüzde 97 koruma sağlanıyor. Omicron'dan bağımsız olarak üçüncü dozu en kısa zamanda olmayı tavsiye ediyoruz."

AŞININ YAN ETKİSİ YOK

"Yapılan araştırmalara göre (Biontech) yan etki görülmedi. Yıllardır kanser hastalarında gördüğümüz (mRNA) bazlı aşılar tekrar edilerek veriliyor. Bunda herhangi bir olumsuz yan etki olmadığını görüyoruz. Düzinelerce kanser hastasına bunu uyguladık. Yaptığımız araştırmalar süresince yan etki elde edilmiş değildir. (Biontech) En başarılı aşılardan birisi. 3 milyar kişiye yapılmış olacak. 150 ülkede yapılan bir aşı. Almanya'da daha yaşlı olan kesimin yüzde 80'i olmuş. Tereddüt edenleri ikna etmek gerekiyor. Aşının insanlara yardım ettiğini görmek mutluluk verici. Her aşı olan ile birlikte mutluluğumuz artıyor."

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYORUZ

Uğur Şahin, Türkiye'de bir oluşum kurma yolunda Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK ile görüşmelerde bulunduklarını anımsatarak şöyle konuştu:

"Sadece üretim tesisi değil, yenilikçi girişimlerin Türkiye'de uygulaması yapılabilir mi, Türk hastaları üzerinde denenebilir mi, bunlar desteklediğimiz fikirler. Şu an tamamen pandemiyle uğraşıyoruz, gelecek yaz daha iyi değerlendirmede bulunabileceğiz, o zaman Türkiye'ye de gelmek istiyoruz."

35 YIL ARTI 18 AY

Özlem Türeci, 2012 yılından bu yana (m)RNA aşısı üzerinde çalıştıklarına dikkat çekti. Pandemi başladıktan sonra çalışmaların aşıya dönüşmesinin söz konusu olduğunu vurgulayan Türeci, "Daha önce yüzlerce bireyde denediğimiz tecrübelerimizi pandemiye yansıtma olayı oldukça kolay oldu. Kanserde elde ettiğimiz bilgiyi olduğu gibi pandemiye odakladık. Şimdi Covid-19'da edindiğimiz bilgileri kanserle ilgili araştırmalarımıza yansıtabileceğiz" dedi.

(m)RNA teknolojisinin henüz aşı geliştirilmemiş alanlarda faydalı olacağını düşündüklerini ve malarya veya tüberküloz gibi alanlarda yeni bir platforma ihtiyaç olduğunu belirtti. Türeci, "Aşının olmadığı, aşının yeterli koruma sağlamadığı alanlarda yeni format yeğlenecektir" diye konuştu.

Elde ettikleri sonucun son 18 ayın değil 35 yıllık bilimsel çalışmaların eseri olduğunu anlatan Uğur Şahin, başarıya giden yolda iki önemli meziyetin sabır ve merak olduğunu vurguladı.

#Uğur Şahin #koronavirüs
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