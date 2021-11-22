Uğur Şahin açıkladı! Her yıl koronavirüs aşısı olunacak mı?

ABD'li Pfizer ile birlikte aşı geliştiren Alman BioNTech firmasının kurucusu aşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, her yıl bir doz hatırlatıcı aşıya ihtiyaç olabileceğini söyledi.

.Pfizer/BioNTech aşısının arkasındaki isim olan Uğur Şahin, Alman Bild am Sonntag gazetesine konuştu.

Aşının etkisinin dördüncü aydan sonra azalmaya başladığını belirten Şahin, 3. doz aşının virüse karşı korumayı yeniden artırdığına açıkladı.

DOKUZUNCU AYA KADAR YÜKSEK KORUMA SAĞLIYOR

"Gripte olduğu gibi yılda bir kez aşı yapılması yeterli olacaktır" diyen 56 yaşındaki bilim insanı, Pfizer/BioNTech aşısının dokuzuncu aya kadar yüksek koruma sağladığını söyledi.

Bununla birlikte Şahini dördüncü doz aşının ne zaman yapılması gerektiğine ilişkin yeterli veri bulunmadığını aktardı.

TÜRKİYE'DE BUGÜNE KADAR KAÇ KİŞİ AŞI YAPTI?

Türkiye'de aşı uygulaması 14 Ocak günü başladı. Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde 22 Kasım tarihi itibariyle yapılan aşı miktarı 119 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, ülke genelinde, 56 milyon 53 bin 158 birinci doz, 50 milyon 65 bin 994 ikinci doz, 11 milyon 890 bin 11 üçüncü doz aşı uygulandı.

Kaynak:a haber

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