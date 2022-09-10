Uğur Işılak'tan Osmanlı'ya hakaret eden Tunç Soyer'e sert tepki

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" şeklinde ifadeler kullanarak Osmanlı'ya hakaret etmişti.

Soyer'in bu skandal açıklamalarına birçok kesimden tepki yağmıştı.

Uğur Işılak: Ya soy, ya boy ya da kan uyuşmazlığı var

Bir dönem AK Parti'de milletvekilliği de yapan ünlü sanatçı Uğur Işılak, Soyer'in bu skandal sözlerine sosyal medya hesabından okkalı bir cevap verdi.

Uğur Işılak, "Bu aziz toprakları, döktüğü kanlarla vatan yapan ecdadına saygı ve minnet duymak yerine, hakaret ediyorsa bir kişi; ya soy, ya boy ya da kan uyuşmazlığı vardır kesin." ifadelerini kullandı.