Üçüncü kattan düşen kadın öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, üçüncü kattaki pencereden toprak zemine düşen 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Gündem 15.03.2022, 19:48 15.03.2022, 20:00
Aydın'ın Nazilli ilçesinde apartmanın üçüncü katında yaşayan Zeliha Dinçtürk, dengesini kaybetmesi sonucu evinin penceresinden zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Dinçtürk, hastanede hayatını kaybetti.
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