Twitter'dan Pieter Zatko’ya 7 milyon dolar sus payı
Twitter, ABD’li milyarder Elon Musk ile vardığı anlaşmayı zora sokabilecek bilgilere sahip eski güvenlik şefi Pieter Zatko’ya sus payı olarak 7 milyon dolar ödeyecek.
Gündem 10.09.2022, 10:49
Twitter’ın, Amerikalı dolar milyarderi Musk anlaşmasını zora sokabilecek isimlerden Pieter Zatko’yla anlaştığı ortaya çıktı. Şirket ocak ayında işten çıkartılan Zatko’ya kayıpları nedeniyle 7 milyon dolar ödeyecek. Platformun eski güvenlik şefi Zatko, Musk’ın davasında tanık olarak dinlenmesi gündemdeydi.
Pieter Zatko, denetleyici kurumlara Twitter’daki ‘sahte hesap’ varlığıyla ilgili şikayet mektubu göndermişti. Milyarder girişimci Elon Musk da sahte hesapların fazlalığı gerekçesiyle Twitter’ı almaktan vazgeçmiş, taraflar mahkemelik olmuştu.
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