Twitter çöktü mü?

Twitter akış yenilememe sorunu 28 Mart saat 15:00 ile gündeme geldi. Dev Sosyal Medya platformunda güncellememe problemi yaşandı. Tweet atamayan ve akışı göremeyen kullanıcılar yaşadıkları problemi farklı uygulamalardan dile getirdi. Problem yaklaşık 10 dakika kadar sürerken sorun ile alakalı Twitter'dan resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı tahmin ediliyor. Henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Sosyal medya hata bildirim haritasına bakıldığında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir'de yoğun şekilde hata bildirimi yapıldığı görülüyor.

Bildirimlerde ön plana çıkan en büyük sorun akış yenilememe sorunu olurken, bir kısım kullanıcı da Twitter'ın hiç açılmadığı da görülüyor.