Tuzla'daki askeri alanda yangın
İstanbul Tuzla’daki piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezi'nde yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Gündem 08.04.2022, 06:07
Tuzla Piyade Okulu içindeki 41'nci Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezi'nde yangın çıktı.
Yangına, mühimmat deposunda meydana gelen patlama neden oldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
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