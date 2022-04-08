Tuzla'daki askeri alanda yangın

Tuzla Piyade Okulu içindeki 41'nci Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezi'nde yangın çıktı.

Yangına, mühimmat deposunda meydana gelen patlama neden oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.