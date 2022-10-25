Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya CHP'lilerden saldırı

CHP'li İBB yönetimi, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazcı'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği projelerden bahsettiği için darp girişiminde bulundu.

İstanbul Tuzla'da bugün, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe Açılışı gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı tesis açılışında, Tuzla Belediye Başkani Şadi Yazıcı bir konuşma yaptı.

Yazıcı, konuşmasında ise Tuzla'da AK Partili İBB döneminde yapılan projeleden bahsedip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken şu ifadeleri kullandı;

"20 yıldır yapmış olduklarını 1 haftada anlatamam"

"Görüşünüz fikriniz ne olursa olsun her şeyi eleştirebilirsiniz ama 20 yıldır o işleri yapan kişiyi protesto ederken 20 yıldır yapmış olduklarını bir haftada anlatamam. Ama 30 yıl önce belediye başkanlığı yapmış olan Recep Tayip Erdoğan sadece Tuzla’da sayayım burası dahil, Kafkale Spor Kompleksi'nin yapımı ve onun kamulaştırması yapılması, İdris Güllüce Kompleksi Kütüphaneleri, Şifa yan yol yapılması, Sahil birinci ikinci etabın yapılması, Aydınlı Yolu'nun yapımını 4 yıl belediye başkanlığı yapmış Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Bu protestonuzu kınıyorum. Teşekkür ederim. “

Saldırı girişimi

Yazıcı'nın ifadelerini CHP'li üyeler protesto ederken daha sonra Tuzla Belediye Başkanı'na toplu darbetmeye kalkıştı.

İmamoğlu saldırganları provoke etti

Daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kürsüye çıktığı sırada salonu terk eden Yazıcı için "O arkadaş burayı germeye gelmiş, provokasyon devam ediyor, kötü söz sahibine aittir." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya saldırı düzenlenirken Şadi Yazıcı'ya "Nezaketsiz."