TÜRSAB, AK Parti İstanbul İl Başkanı ile bir araya geldi
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Başkan Yardımcısı Ali Bilir ve Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile bir araya geldi.
Gündem 30.11.2021, 16:52 30.11.2021, 16:50
İstanbul’daki turizm taşımacılığının sorunlarının değerlendirildiği görüşmede, seyahat acentalarının turizmdeki rolü ve önemi dile getirildi.
TÜRSAB, Seyahat acentalarına göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’ye teşekkür etti.
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|14
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|14
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|14
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|14
|22
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|20
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|14
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|Takımlar
|O
|P
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|27
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|27
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|25
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|20
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|12
|20
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|13
|20
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|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
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|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
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|13
|23
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|13
|23
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|13
|20
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|12
|19
|8. M. United
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|18
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|13
|18
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|13
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|13
|16
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|13
|16
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|13
|16
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|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
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|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
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|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
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