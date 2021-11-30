TÜRSAB, AK Parti İstanbul İl Başkanı ile bir araya geldi

İstanbul’daki turizm taşımacılığının sorunlarının değerlendirildiği görüşmede, seyahat acentalarının turizmdeki rolü ve önemi dile getirildi.

TÜRSAB, Seyahat acentalarına göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’ye teşekkür etti.