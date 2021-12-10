Türksat 5B için geri sayım! Tarih açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Türksat 5B uydusuyla ilgili basın açıklaması yapan Karaismailoğlu, uydunun 19 Aralık Pazar günü SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacağını söyledi.

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