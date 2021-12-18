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TÜRKSAT 5B için geri sayım: Fırlatma rampasındaki yerini aldı

Türksat 5B uydusu uzaydaki yerini almak için geri sayıma geçti. Türkiye'nin uzaydaki yeni iletişim uydusu görevini üstlenecek olan Türksat 5B, Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX istasyonundan gönderilecek.

Gündem 18.12.2021, 20:46 18.12.2021, 21:03
TÜRKSAT 5B için geri sayım: Fırlatma rampasındaki yerini aldı

SpaceX aracılığıyla yarın uzaya fırlatılacak TÜRKSAT 5B uydusu fırlatma rampasında yerini aldı.

Türksat 5B uydusu ile Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi 15 kattan fazla artacak. Yüksek veri kapasitesi sayesinde Türkiye'nin en uç noktasına kadar erişim sağlayacak olan Türksat 5B uydusu, 37 yıllık manevra ömrüne sahip olacak. Toplam band kapasitesi ise 50 GBPS olacak.

TÜRKSAT 5B NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Türksat 5B Uydusu, Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden pazar günü saat 06.58'de fırlatılacak.

#Türksat 5B #Elon Musk
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