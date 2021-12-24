TURKOVAC aşısı yüzde 100 koruyucu

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, "COVID-19 Omicron Varyantı Tanımlanması Klinik, Korunma ve Aşıların Etkinliği" başlıklı çevrim içi toplantı düzenledi.

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin de katıldığı toplantıda, COVID-19 salgını ile ilgili son gelişmeler ele alındı.

"TURKOVAC ile ilgili çalışmalar devam ediyor"

TURKOVAC'ı geliştirme sürecini anlatan Prof. Dr. Özdarendeli, ilk COVID-19 vakaları görüldükten sonra çalışmalara başladıklarını ve ay sonunda virüsü izole ettiklerini söyledi.

Acil kullanım onayını alan TURKOVAC ile ilgili çalışmaların devam ettiğine hatırlatan Özdarendeli, "Seri üretimle ilgili proses geliştirmeleri, verim artırmaları devam edecek. Faz-3 bir yandan devam ediyor, rapel dozları devam ediyor. Bir yandan kullanırken aynı zamanda da bu araştırmalar devam edecek" dedi.

"TURKOVAC'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz"

TURKOVAC'ın Omicron'a karşı koruyucu olup olmadığı konusuna da değinen Özdarendeli şunları söyledi:

"Omicron'a karşı bilmiyoruz ama Delta ve Alfa'da antikor titrelerinde düşüş olsa da biz, transgenik farelerde deney hayvanlarında bunu denediğimizde TURKOVAC'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz. Omicron'u bilmiyoruz, henüz izole edip çalışmalara başlamadık."

Aşılar Omicron'a karşı da koruyucu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, aşıların koruyucluk oranlarının Omicron karşısında düşebileceğini ancak hala koruyucu olduklarını belirtti.

Omicron'un izolasyon süresini uzatmayı gerektirmediğini söyleyen Akova, bulaşıcılığın semptom sırasında veya semptomdan sonraki 2 gün içinde gerçekleştiğini, daha sonra azaldığını ifade etti.