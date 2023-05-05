Türklerin seçime ilgisi Alman basınında

Yurt dışında kurulan sandıklara yoğun katılım Alman basınının gündemine oturdu. Alman basını "Büyük koşturma seçimlerin önemini ortaya koyuyor" yorumunu yaptı.

Türkiye'de seçimlere sayılı günler kala batı medyasında Erdoğan ve 14 Mayıs seçimlerine dair analiz ve haberler yer almaya devam ediyor.

YSK'nın paylaştığı verilere göre oy kullananların sayısı 1 milyon 165 bini geçti. Özellikle Almanya'da seçimlere katılım yüksek oldu. Alman basını gurbetçilerin yoğun katılımını gündemine taşıdı.

Alman Focus ülkedeki katılımın yüksek olduğunu yazdı. Almanya'daki yüksek katılıma dikkat çeken T-Online 'Konsolosluğun önündeki kuyruk birkaç yüz metre uzunluğunda' dedi. Haberde 'Berlin'deki büyük koşuşturma şunu gösteriyor: Türkiye çok önemli bir seçim bekliyor' yorumuna yer verildi.

Bir önceki seçinde Almanya'da kullanılan Türk oylarının yüzde 64,8'i Erdoğan'a gittiğini yazan T-Online 'Erdoğan'ın Almanya'da sadık destekçileri var' dedi.

nd.Aktuell 'Almanya'daki seçmenler Türkiye'nin geleceğini de belirliyor' yorumunda bulundu.

'Türkiye seçimlerinde Erdoğan zaferi?' başlığını atan Frankfurter Rundschau ise 'Anketçiler bunun mümkün olduğunu düşünüyor' dedi.