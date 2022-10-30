Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği: Ölen veya yaralanan Türk vatandaşı yok

Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, dün gece Seul'ün eğlence merkezi olarak bilinen Itaewon semtinde Cadılar Bayramı kutlamaları için toplanan kalabalık içinde çıkan izdihamdan etkilenmiş olabilecek Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi alınması amacıyla Büyükelçilikçe süratle yetkili makamlar ve hastanelerle temasa geçildiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu aşamada ölen ve yaralananlar arasında vatandaşımız olmadığı bilgisi mevcuttur. Bununla birlikte, bu elim olay sonrasında, Kore'de bulunan yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımızın, +82 10 3780 1266 numaralı telefon hattı ya da [email protected] e-posta adresi üzerinden Büyükelçiliğimizle acilen temasa geçmeleri önemle rica olunur."

Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 151 kişi hayatını kaybetti

Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 151 kişi yaşamını yitirmiş, 19'u ağır 82 kişi yaralanmıştı.

Ölenlerden 19'unun yabancı uyruklu olduğu, aralarında Çin, Özbekistan ve Norveç vatandaşlarının bulunduğunu kaydedilmişti.

Televizyonlardan halka seslenen Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "ulusal yas" ilan etmiş ve "Bu trajedi ve felaket asla yaşanmamalıydı." ifadesini kullanmıştı.