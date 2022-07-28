Türkiye'nin savunma sanayiindeki milli hamleleri Alman basınında

Türkiye'nin son yıllarda yerli üretim İHA/SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayinde yaptığı hamlelerle bölgesel güç haline geldi. Son olarak Alman gazete Handelsblatt, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısını kaleme aldı.

"TÜRKİYE SAVAŞLARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

Alman gazete, "İnsansız hava araçları, savaş ve uçak gemileri: Türkiye, askeri ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayacak hale geliyor" başlıklı analizinde, yerlilik oranını artırma çalışmalarını ara vermeden sürdüren Türkiye'nin attığı adımları inceledi.

Son yıllarda, Almanya, Fransa ve ABD silahlarına olan rağbetin Bayraktar TB2 SİHA'ları sayesinde azalttığını vurgulayan gazete, Türkiye'nin savaşların seyrini değiştirdiğini söyledi.

Analizde, "Rus saldırıları başlamadan önce Ukrayna'ya 20'den fazla SİHA sattılar. Gelişmiş cihazlar, Rus kuvvetlerine ciddi darbeler vuruyor, tedarik hatlarını tahrip ediyor. Ukrayna'nın Karadeniz'deki Yılan Adası'nda olduğu gibi Rusların ilerlemesi engelleniyor" ifadelerinin kullanıldığı analizde, "Anadolu'dan gelen nispeten uygun fiyatlı insansız hava araçları, savaşın gidişatını belirleyebiliyor" yorumunda bulunuldu.

Analizde ayrıca, dikkat çeken bir kıyas da yapıldı. Almanya ile Türkiye'yi kıyaslayan gazete, Alman hükümetinin Silahlı Kuvvetlere modern silahlar sağlamak üzere 100 milyar euro harcama yapmayı planladığını söylerken Türkiye'nin yıllar önce çok farklı bir rota çizdiğine değindi.

Analizde, "Türkiye, artık neredeyse tüm silah ihtiyacını kendi kendine tedarik edebiliyor ve uluslararası silah teslimatlarında önemli bir oyuncu haline geldi" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, geçen yıl yeni silah sistemlerinin geliştirilmesine yönelik 1.6 milyar dolar harcadığı ve bunun sonucunda 10 milyar dolardan fazla bir tutara denk gelen silah üretimi gerçekleştirdiği belirtilirken Türk savunma sanayisinin cirosunun 3 katına çıktığına yer verildi.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM HACMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Handelsblatt, Baykar'ın ürettiği SİHA'ların yanı sıra taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) sistemi KARGU'lara da değinerek "Özel kişilerin de satın alabileceği büyüklükteki bu İHA'lar, küçük silahlar taşıyor ve pilot tarafından yönlendirilmeden de düzineler halinde koordine edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Analizde, Türkiye'nin geniş üretim hacminin detayları da paylaşıldı.

"Türkiye, sadece otonom hava araçları üretmiyor. Çeşitli zırhlı ve silahlı araca ek olarak ülke MİLGEM savaş gemisini ve ana muharebe tankı Altay'ı geliştirdi. Atak helikopteri, Hürkuş eğitim uçağı ve Göktürk uydu sistemi de var. Türk silah şirketi Roketsan, geçen hafta sonu, hava savunması için insansız hava araçlarını da vurabilen taşınabilir füze sistemini teslim etti. Helikopterlerin ve zırhlı amfibi araçların yanı sıra SİHA'ları da taşıyacak ilk Türk uçak gemisi inşa ediliyor. Son 10 yılda sadece Türk savunma sanayisinin cirosu 11 milyar dolarla 3 katına çıkmakla kalmadı, ihracat da arttı" detaylarıyla, Türkiye'nin adımlarının yakından takip edildiği de gözler önüne serildi.

Erdoğan'ın göreve geldiği 2002 yılında, savunma projelerinin yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeyle ihaleye çıktığını belirten gazete, proje hacmi yaklaşık 10 kat arttığına da yer verdi. Analizde konuya ilişkin, "Hükümetin yatırım ofisine göre, şu anda ihale sürecinde olan projeler dikkate alındığında, bu miktarın halihazırda 60 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.