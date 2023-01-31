Türkiye'nin LPG ithalatı arttı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ithalatı, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,2 artarak 353 bin 142 ton oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2022 yılının Kasım ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Norveç, Fransa ve Libya oldu.
LPG ithalatı 2022 Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,2 artarak 353 bin 142 ton olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 136,7 artarak 49 bin 738 tona yükseldi. İhracat Lübnan, Yunanistan, İsveç, Seyşeller, Bulgaristan, Romanya, Tunus, Marshall Adaları, Türkiye Serbest Bölge ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 10 ülke ve bölgeye yapıldı.
LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 18 azalarak 77 bin 472 ton oldu.
Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2022'nin Kasım ayında yapılan toplam LPG satışı yaklaşık 346 bin 7 ton olarak hesaplandı.
Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 77,7 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,6 ile tüplü LPG ve yüzde 7,7 ile dökme LPG izledi.
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