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"Türkiye’nin kazanımlarını soldurmak isteyenlere 2023’te sandıkta cevap vereceğiz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bu pazar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Galatasaray NEF Stadyumu’nda gerçekleştirilecek, “İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı” öncesi basın mensuplarıyla buluştu.

Gündem 24.11.2022, 15:04
"Türkiye’nin kazanımlarını soldurmak isteyenlere 2023’te sandıkta cevap vereceğiz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı” öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi. AK Parti iktidarında elde edilen kazanımları soldurmak isteyenlerin olduğunu ifade eden Kabaktepe, “Türkiye’nin kazanımlarını soldurmak isteyenlere 2023’te sandıkta cevap vereceğiz” dedi.

Kabaktepe pazar günü, sandık kurulu üyeleri, yönetim kurulları ve avukatların bulunduğu 100 bin kişilik kadronun stadyumda hazır olacağını ve 2023’e olan kararlılıklarını hep birlikte haykıracaklarını söyledi. Kabaktepe, AK Parti iktidarı döneminde elde edilen kazanımları soldurmak isteyenlerin olduğunu, onlara cevabı da 2023’te sandıkta vereceklerini ifade etti.

“İstanbullu yine Tayyip Erdoğan diyor, yine AK Parti diyor”

Konuşmasına 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak başlayan Osman Nuri Kabaktepe, “İstanbul’umuzda ‘Sokak Tamam’ diyerek, ‘Yüz yüze, gönül gönüle’ diye bir program başlatmıştık. Üç aylık program neticesinde İstanbul’da hem sokaklarda hem hanelerimiz, hem STK’larımız, hem iş yerlerimize yaptığımız ziyaretlerde gördük ki, İstanbullu yine Tayyip Erdoğan diyor, yine AK Parti diyor. Cumhurbaşkanımıza olan güvenin daha da arttığını ve yükseldiğini müşahede ettik. ‘2023 yolunda biriz” kampanyamızı başlatmış olduk. Bu kampanyamızda Türkiye’nin vizyonunu, Türkiye’nin yüzyılını, Türkiye’nin yükselişini daha da destekleyerek, halkımızla ve İstanbullu hemşehrilerimizle beraber en önemli katkıyı yapacağımızı düşünüyoruz. Bu ikinci dönem kampanyamızda, 32 bin sandıkta görev alan 100 bini aşkın sandık görevlimizle 4 buçuk milyon aileye selam veren hazır olan teşkilatımızla, mahalle yönetimlerimizle hazırız. 100 bin sandık görevlimizle, 27 Kasım’da bu stadyumda bir araya geleceğiz. İstanbul’un sözünü, 2023’e olan kararlılığını buradan hep beraber haykıracağız. İstanbul’un Türkiye’nin olması için bugüne kadar gösterdiği tavrı, Türkiye’nin solmasını isteyen bazı çevrelere karşı duruşunu ve 2023’te de sandıkta da yine yeniden, Türkiye yüzyılında, Türkiye’nin olması için gösterdiği sabrı ve gayreti demokrasi zaferi olarak sandıktan çıkarak Cumhurbaşkanımızın yine yeniden Türkiye’nin başkanı olacağının iradesini, sesini ve işaret fişeğini 27 Kasım’da buradan hep beraber vereceğimize inanıyorum” dedi.

Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de Türkiye’nin ilerlemesini istemeyen güçlerin olduğunu, onlara cevabı sandıkta vereceklerini ifade eden Kabaktepe, “20 yıllık AK Parti icraatlarını, halihazırda şu an içinden geçtiğimiz süreçteki hükümetimizin yaptıkları ve Türkiye yüzyılı projeksiyonuyla da geleceğe dair söylediklerinin tamamını İstanbul’daki hemşehrilerimizle paylaşmaya çalışacağız. Oluşturulan algı balonlarına ağıt yakıp onların arkasında durmayacağız. Oluşturulan yalan spekülasyonlara ve manipülasyonların arkasına takılıp onların ispatı derdine de düşmeyeceğiz. Biz 20 yıldır yaptıklarımızı, yapageldiklerimizi ve ileriye dönük yapacaklarımızın yani doğrunun inşasının bugüne kadar peşinde olup, bundan sonra da inşasının peşinde durmaya devam edeceğiz. Bir işin solması için önce olması lazım. Biz devrim arabasının soldurulduğuna inanıyoruz. Biz Nuri Paşa’nın fabrikasının soldurulduğuna inanıyoruz. Biz Nuri Demirağ’ın uçak fabrikasının uçağının soldurulduğuna inanıyoruz. Biz Vecihi Hürkuş’un uçağının soldurulduğuna inanıyoruz. Biz roket fabrikalarımızın soldurulduğuna inanıyoruz. Sanayinin diğer alanlarında da birçok hizmetimizin soldurulduğuna inanıyoruz. Oldukları için solduruldular. Dolayısıyla artık diyoruz ki biz Türkiye’nin şu an geldiği noktada sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada, savunma sanayi, uzay teknolojisinde geldiği noktada olmuş olanların soldurulmasını isteyen zihniyetlere karşı irademizi sapasağlam tutacağız ve yerine koyacağız diyoruz. 2023’te bu kazanımlarımızı soldurmak isteyen yerel ve küresel işbirlikçilerine sandığın içerisinde en güzel dersi vererek iradesini sapasağlam tutarak, solduramayacaklarını ve olmaya devam edeceğimizi göstereceğiz” diye konuştu.

#AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
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